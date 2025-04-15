قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سرّبوا فيديو مشاجرة السكرتير | إيقاف 4 موظفين بديوان محافظة سوهاج عن العمل
التنمية المحلية: تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لزيادة الحرفيين بـ أيادي مصر
تراخيص البناء | حزمة تكليفات من وزير الإسكان للتيسير على المواطنين
كلوب مرشح لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد
قرار قضائي رسمي في بلاغ اتهام ضد إمام عاشور بـ السب والقذف
وزير الأوقاف : أهمية وسرعة فحص شكاوى النواب عن أهالي دوائرهم
اليونيسف: 15 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية
لسبب إنساني | جنايات بورسعيد توقف تنفيذ حكم بالسجن عامًا على شابين
الدوري الإنجليزي يحتفي بـ محمد صلاح في نجريج | شاهد
قوات الاحتلال تقتحم قرية ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية
مع إعلان زيادتها .. غرامة تواجهك في المعاشات لهذا السبب
أكبر طرح سكني.. رابط التقديم على وحدات الإسكان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مقفول من سنين | محافظ الجيزة: رصف وتطوير شامل لشارع أوتوسبير بالطالبية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تفقد أعمال التطوير والتوسعة لشارع أوتوسبير بحي الطالبية والمغلق منذ سنوات أمام الحركة المرورية.

وأكد المحافظ أن الأعمال استهدفت رفع كفاءة وتطوير ورصف الشارع وتجهيزه ليكون محورًا مروريًا موازيًا لشارع حسن محمد لاستيعاب الحركة المرورية ومنع الازدحامات.

بالإضافة إلى تحسين الحركة بمحيط أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع وذلك لربط الحركة بين شارعي الأهرام والملك فيصل.

كما أشار المحافظ إلى أن الأعمال شملت توسعة وتجديد ورصف الطريق وإنشاء الأرصفة وتحسين شبكة الإنارة وأعمال التشجير بطول ٥٠٠ م وعرض ١٠ م.

وأضاف المحافظ أن الأعمال شملت تطوير متفرعات شارع أوتوسبير والواصلة بينه وبين شارع حسن محمد لإحداث تحسين شامل للحركة المرورية بالمنطقة.

ووجه المحافظ بتكثيف المتابعة والمرور الدوري لمنع التعديات والإشغالات وتسوير الأراضي الفضاء لمنع إلقاء المخلفات بها للحفاظ على الواجهة الحضارية للشارع.

اخبار المحافظات اخبار الجيزة محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد

رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد

أحمد كجوك وزير المالية

المالية: صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

رئيس الوزراء

اعرف زيادتك كام.. صرف معاش تكافل وكرامة بزيادة 25%

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن| فيديو

حالة الطقس غدا

موجة حارة تقترب.. الأرصاد تعلن نهاية الأجواء الباردة في هذا الموعد

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15-4-2025

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

المقاولون يفوز على المنصورة بهدف أوجيري بدوري المحترفين

كريم ابو ذكرى

كريم أبو ذكرى يقترح حلا لصفقات الزمالك

كأس العالم للأندية

على رأسها الأهلي.. الأندية الإفريقية تتلقى دفعة مالية من الكاف قبل مونديال الأندية

بالصور

الليلة.. هنا الزاهد ضيفة انس بوخش فى برنامج Ab talks

انس بوخش وهنا الزاهد
انس بوخش وهنا الزاهد
انس بوخش وهنا الزاهد

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

نكهة طبيعية وصحية لكل وصفاتك.. طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج في البيت

طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج في المنزل
طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج في المنزل
طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج في المنزل

محافظ الشرقية يتفقد مدارس الزقازيق للاطمئنان على سير اليوم الدراسي وتقييم الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

جزء من المشاجرة المتداولة عبر فيسبوك

سرّبوا فيديو مشاجرة السكرتير | إيقاف 4 موظفين بديوان محافظة سوهاج عن العمل

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

محمد رمضان يرد على منتقديه

بدلة رقص ولا لبس فرعوني.. محمد رمضان يرد على منتقديه في كوتشيلا

القطط والجن العاشق

الجن العاشق في جسم القطة.. مخرج مسلسل المداح يكشف عنوسة البنات مربية القطط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد