ألكاراز يعبر إلى الدور الثاني ببطولة برشلونة ويواصل التألق على الملاعب الترابية

واصل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول ببطولة برشلونة المفتوحة للتنس تألقه على الملاعب الترابية، بعدما تأهل مساء الثلاثاء إلى الدور الثاني عقب فوزه على الأمريكي إيثان كين بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2) و(7-6)، في مباراة استغرقت ساعة و46 دقيقة.

ويُعد هذا الفوز امتدادًا لبداية ألكاراز القوية في موسم الأراضي الترابية، بعد تتويجه بلقب مونتي كارلو للأساتذة يوم الأحد الماضي، ليؤكد جاهزيته لموسم التراب الأوروبي، ويضع نصب عينيه لقبه الثالث في برشلونة بعد تتويجه عامي 2022 و2023.

ووفقًا لإحصائيات "أوبتا"، فإن ألكاراز حقق 11 انتصارًا من أول 12 مباراة خاضها في بطولة برشلونة، وهو ثاني أفضل رقم في العصر الحديث خلف النجم السويدي ماتس فيلاندر، الذي حقق العلامة الكاملة بـ12 فوزًا.

ومن المنتظر أن يواجه ألكاراز في الدور المقبل الصربي لاسلو دجيري، المتأهل من الأدوار التمهيدية، والذي أطاح بالخاسر المحظوظ الفرنسي آرثر ريندركنيتش بثلاث مجموعات (6-7)، (6-1)، (6-2).

وفي مباريات أخرى، تأهل الإسباني جوم مونار إلى الدور الثاني بعد قلب تأخره أمام الأمريكي فرانسيس تيافو إلى فوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (2-6)، (7-5)، (6-1)، ليضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة الروسي كارين خاشانوف والبريطاني كاميرون نوري.