قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنشيلوتي يعترف: حلمت بتدريب ليفربول.. ورفضت المنتخب الإيطالي لهذا السبب
نقابة العاملين بالضرائب: جولة الرئيس السيسي الخليجية تدعم إعادة إعمار غزة
توتر دبلوماسي جديد بين باريس والجزائر .. واستدعاء السفير الفرنسي للتشاور
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات
جامعة الأزهر تمنح باحثة متوفاة درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.. فيديو وصور
أزمة للاتحادات الرياضية بسبب تعديلات القانون الجديد.. تفاصيل
بعد الإعلان عنه .. تعرف على طاقم مسلسل هاري بوتر
حكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضح
الأطباء تهاجم إعلاميًا شهيرًا .. اشترط سداد فاتورة التعليم قبل الهجرة
غارة لجيش الاحتلال على المنطقة الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة
مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ألكاراز يعبر إلى الدور الثاني ببطولة برشلونة ويواصل التألق على الملاعب الترابية

ألكاراز
ألكاراز
إسلام مقلد

واصل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول ببطولة برشلونة المفتوحة للتنس تألقه على الملاعب الترابية، بعدما تأهل مساء الثلاثاء إلى الدور الثاني عقب فوزه على الأمريكي إيثان كين بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2) و(7-6)، في مباراة استغرقت ساعة و46 دقيقة.

ويُعد هذا الفوز امتدادًا لبداية ألكاراز القوية في موسم الأراضي الترابية، بعد تتويجه بلقب مونتي كارلو للأساتذة يوم الأحد الماضي، ليؤكد جاهزيته لموسم التراب الأوروبي، ويضع نصب عينيه لقبه الثالث في برشلونة بعد تتويجه عامي 2022 و2023.

ووفقًا لإحصائيات "أوبتا"، فإن ألكاراز حقق 11 انتصارًا من أول 12 مباراة خاضها في بطولة برشلونة، وهو ثاني أفضل رقم في العصر الحديث خلف النجم السويدي ماتس فيلاندر، الذي حقق العلامة الكاملة بـ12 فوزًا.

ومن المنتظر أن يواجه ألكاراز في الدور المقبل الصربي لاسلو دجيري، المتأهل من الأدوار التمهيدية، والذي أطاح بالخاسر المحظوظ الفرنسي آرثر ريندركنيتش بثلاث مجموعات (6-7)، (6-1)، (6-2).

وفي مباريات أخرى، تأهل الإسباني جوم مونار إلى الدور الثاني بعد قلب تأخره أمام الأمريكي فرانسيس تيافو إلى فوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (2-6)، (7-5)، (6-1)، ليضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة الروسي كارين خاشانوف والبريطاني كاميرون نوري.

الإسباني كارلوس ألكاراز كارلوس ألكاراز ألكاراز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد كجوك وزير المالية

المالية: صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين

رئيس الوزراء

اعرف زيادتك كام.. صرف معاش تكافل وكرامة بزيادة 25%

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن| فيديو

حالة الطقس غدا

موجة حارة تقترب.. الأرصاد تعلن نهاية الأجواء الباردة في هذا الموعد

ياسين مرعى مدافع فاركو

خاص.. مدافع الزمالك السابق يرحب بالانتقال إلى الأهلى

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15-4-2025

تجديد البطاقة اونلاين

وأنت في بيتك.. خطوات تجديد البطاقة أونلاين

ترشيحاتنا

الزمالك

مشاركته مجانية.. إعلامي يعلن مفاجأة بشأن عودة نجم الزمالك

زيزو و جوزية جوميز

سوبر القرن.. إعلامي يستفز جمهور الأهلي بهذا التصريح

ألكاراز

ألكاراز يعبر إلى الدور الثاني ببطولة برشلونة ويواصل التألق على الملاعب الترابية

بالصور

طريقة عمل بطاطس الشيبسي في المنزل.. سر القرمشة والمذاق الرائع

طريقة عمل بطاطس الشيبسي
طريقة عمل بطاطس الشيبسي
طريقة عمل بطاطس الشيبسي

طريقة عمل الفراخ المقرمشة في المنزل

طريقة عمل فراخ كنتاكي في المنزل
طريقة عمل فراخ كنتاكي في المنزل
طريقة عمل فراخ كنتاكي في المنزل

أول تعليق لـ كاتي بيري بعد عودتها من رحلتها فى الفضاء

كيتي بيري
كيتي بيري
كيتي بيري

الليلة.. هنا الزاهد ضيفة انس بوخش فى برنامج Ab talks

انس بوخش وهنا الزاهد
انس بوخش وهنا الزاهد
انس بوخش وهنا الزاهد

فيديو

كمين إسماعليه

تحدى الخطر.. أمين شرطة يتشبث بسيارة هاربة في كمين

جزء من المشاجرة المتداولة عبر فيسبوك

سرّبوا فيديو مشاجرة السكرتير | إيقاف 4 موظفين بديوان محافظة سوهاج عن العمل

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

محمد رمضان يرد على منتقديه

بدلة رقص ولا لبس فرعوني.. محمد رمضان يرد على منتقديه في كوتشيلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

المزيد