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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد
محمود محسن

أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد تم التوافق عليه من الشركاء الاجتماعيين قبل طرحه على مجلس الوزراء.

وقال عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه تم عمل لجان استماع مع ممثلي الاعمال في مصر واستمعنا للحكومة قبل نزول المشروع للجلسة العامة، مؤكدا أنه تم تعريف الأجر تعريفا محددا وربطه بالإنتاج، فالراتب الذي سيحصل عليه العامل سيكون مرتبطا بإنتاجه.

 

 منظمات العمل الدولية

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل سيعمل على مراعاة المعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مع منظمات العمل الدولية.

النائب عادل عبد الفضيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب قانون العمل الجديد الشركاء الاجتماعيين

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