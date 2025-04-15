تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وأمير الكويت.. أحمد موسى يكشف

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي التقى بالشيخ مشعل الصباح بمقر الديوان الأميري، بحضور الوفد المرافق بالبلدين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها السيد الرئيس إلى دولة الكويت.



وأضاف، أن اللقاء شمل جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، أعقبها مباحثات ثنائية بين الزعيمين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها سمو الأمير على شرف الرئيس.



وأوضح أن اللقاء تناول التطورات في سوريا والسودان، حيثُ أكد الزعيمان دعمهما لوحدة وإستقرار البلدين، بالإضافة إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مشددين على أهمية أمن وإستقرار الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية بالمنطقة.