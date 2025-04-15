أنهى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي أزمة الحصول علي ترخيص الهبوط بجنوب أفريقيا والتي تسببت في عدم سفر البعثة علي طائرة خاصة حتي الآن .
وأجرى الخطيب اتصالات هاتفية مكثفة حتي تمكن من حل الأزمة وتم الحصول علي تصريح الهبوط .
كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون رد في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
الخطيب ينهي أزمة الأهلي في مطار القاهرة
أنهى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي أزمة الحصول علي ترخيص الهبوط بجنوب أفريقيا والتي تسببت في عدم سفر البعثة علي طائرة خاصة حتي الآن .