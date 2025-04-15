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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. الأهلي يعلن انتهاء أزمة سفر الفريق بطائرة خاصة

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

أعلن الناقد الرياضي فتحي سند عن  انتهاء أزمة تعطل  سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها بعد ظهر السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و كتب فتحي سند:رسمياً .. الأهلي يعلن إنتهاء أزمة سفر الفريق بطائرة خاصة .. والفريق يسافر في الحادية عشرة مساء اليوم لجنوب إفريقيا.

وكان قد كشف الناقد الرياضي محمد مراد عن سبب تأخر سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها بعد ظهر السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب محمد مراد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :تأخر سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا بسبب إذن هبوط "الطائرة الخاصة" في جوهانسبرج"

مباراة الاهلي القادمة


يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي جنوب أفريقيا بعد قليل استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها بعد ظهر السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


واختتم الفريق الأحمر تدريباته عصر اليوم حيث فرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني سياجا من السرية بهدف تحفيظ لاعبيه الشكل الذي سيخوض به المباراة .


واستقر محمود الخطيب رئيس النادي علي مرافقة بعثة الفريق الأحمر الي جنوب أفريقيا علي متن طائرة خاصة .

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