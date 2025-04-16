جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2025 .. مواعيد رسمية

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2025 ، وحسم قراره النهائي بشأن المواعيد الرسمية للامتحانات

جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2025 نظام الثلاث سنوات المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يؤكد انطلاق امتحانات الدبلوم الصناعي 2025 نظام الثلاث سنوات من الخميس 29 مايو 2025 ، حتى الخميس 12 يونيو 2025

وبعد اعتماد جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2025 نظام الثلاث سنوات ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الامتحانات العملية لنظام السنوات الثلاث والدمج تبدأ اعتبارا من الاثنين 16 يزميز 2025 من الثامنة صباحا

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2025 نظام الثلاث سنوات ، أن امتحان التقييم النهائي ( مهاري ومعرفي ) لمنهجية الجدارات تبدأ من يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 الساعة 9 صباحا

وأوضح جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2025 نظام الثلاث سنوات المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحانات المعملية لنظام السنوات الثلاث والدمج ، تبدأ من الخميس 22 مايو 2025



جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2025 نظام الخمس سنوات ( دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية)

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يبدأ جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2025 نظام الخمس سنوات من الخميس 9 مايو 2025 حتى الأربعاء 11 يونيو 2025

جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2025 للمدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث

أما عن جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2025 للمدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يبدأ من الخميس 29 مايو 2025 ويستمر حتة الثلاثاء 3 يونيو 2025

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قررت عقد تدريب داخل مديريات التربية والتعليم ، لمقيمي سوق العمل المستهدفين للمشاركة في أعمال التقييم النهائي لطلبة دبلوم المدارس الثانوية الفنية ( الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية ) المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2024 / 2025.