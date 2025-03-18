قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب جوي.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
تحرك عاجل من التعليم لتوعية المعلمين بخطورة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
قرار عاجل من التعليم استعدادا لأعمال التقييم النهائي لطلبة الدبلومات الفنية
انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم
هل وضع النقط في الأنف أو الأذن يؤثر على صحة الصوم؟.. الإفتاء تجيب
دعاء النصف الثاني من رمضان 2025.. أدرك ليلة القدر بـ5 كلمات
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن عودة الأجواء الشتوية في هذه الموعد
أول تعليق من الخارجية الفلسطينة على تجدد الغارات الإسرائيلية
استشهاد ياسر حرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قصف على جباليا
اليونيسف: يجب وقف الضربات على غزة وندعو الأطراف إلى احترام القانون
الخارجية الفلسطينية: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جريمة الإبادة وتهجير شعبنا في غزة
تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-3-2024
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل من التعليم استعدادا لأعمال التقييم النهائي لطلبة الدبلومات الفنية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريب داخل مديريات التربية والتعليم ، لمقيمي سوق العمل المستهدفين للمشاركة في أعمال التقييم النهائي لطلبة دبلوم المدارس الثانوية الفنية ( الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية ) المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2024 / 2025.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد التدريب ليبدأ من 5 ابريل حتى 10 ابريل 2025 ، وفي هذا الاطار وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لمديري عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية بتكليف مسئول التدريب بالتعليم الفني بـ :
- تجهيز مقرات التدريب لتنفيذ الأنشطة التدريبية
- أخطاء المدربين والمتدربين بموعد ومكان عقد التدريب
- تسليم المدربين الحقيبة التدريبية


استعدادا لأعمال التقييم النهائي لطلبة دبلوم المدارس الثانوية الفنية ( الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية ) المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2024 / 2025.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وعلى جانب آخر .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لتخصصات ( الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي ) بنظامي الثلاث والخمس سنوات قريباً.

ومن المقرر أن يتولى اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع التخصصات ( الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي ) ، سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيان رسمي تعلن خلاله عن اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 ، وسيشمل هذا البيان الاعلان عن تفاصيل  جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لطلاب دبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام السنوات الخمس، والصناعى نظام السنوات الخمس.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 سيراعي  راحة جميع الطلاب الدارسين بمختلف التخصصات.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة غدا بدون جماهير.. وإيقاف نجمي الفريقين

موعد عيد الفطر 2025

الإجازة 5 أيام .. موعد عيد الفطر 2025 رسميا

ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية

رئيس اللجنة الأولمبية: من حقنا البت في شكوى الأهلي

الاهلي والزمالك

الأهلي والزمالك .. حقيقة إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

اكتشاف بئر أثري

اكتشاف بئر أثري يعود إلى ما قبل الإسلام.. ماذا وجدوا بداخله؟

البطاقة الشخصية

خلال نصف ساعة.. أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025

ترشيحاتنا

الصلاة أفضل العبادات لله

هل إقامة الصلاة قبل الشروع فيها شرط لصحتها.. أمين الفتوى يرد

الجنة

وصية النبي لمن أراد مرافقته في الجنة.. عليك بهذا الفعل

صلاة التراويح

هل أداء صلاة التراويح يكون في المسجد أم المنزل؟.. الإفتاء تحدد

بالصور

طريقة عمل البيتيفور بالكوب: سر الطعم الرائع في خطوات بسيطة

طريقة عمل البيتيفور بالكوب
طريقة عمل البيتيفور بالكوب
طريقة عمل البيتيفور بالكوب

جمال وأنوثة.. ريم البارودي تتألق بفستان أسود قصير

جمال وأنوثة ريم البارودي تتألق بفستان أسود القصير
جمال وأنوثة ريم البارودي تتألق بفستان أسود القصير
جمال وأنوثة ريم البارودي تتألق بفستان أسود القصير

المضمضة بالزيت.. علاج سحري لرائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان

رائحة الفم
رائحة الفم
رائحة الفم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد