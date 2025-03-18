قرار عاجل من التعليم استعدادا لأعمال التقييم النهائي لطلبة الدبلومات الفنية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريب داخل مديريات التربية والتعليم ، لمقيمي سوق العمل المستهدفين للمشاركة في أعمال التقييم النهائي لطلبة دبلوم المدارس الثانوية الفنية ( الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية ) المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2024 / 2025.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد التدريب ليبدأ من 5 ابريل حتى 10 ابريل 2025 ، وفي هذا الاطار وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لمديري عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية بتكليف مسئول التدريب بالتعليم الفني بـ :

- تجهيز مقرات التدريب لتنفيذ الأنشطة التدريبية

- أخطاء المدربين والمتدربين بموعد ومكان عقد التدريب

- تسليم المدربين الحقيبة التدريبية



استعدادا لأعمال التقييم النهائي لطلبة دبلوم المدارس الثانوية الفنية ( الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية ) المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2024 / 2025.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وعلى جانب آخر .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لتخصصات ( الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي ) بنظامي الثلاث والخمس سنوات قريباً.

ومن المقرر أن يتولى اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع التخصصات ( الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي ) ، سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيان رسمي تعلن خلاله عن اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 ، وسيشمل هذا البيان الاعلان عن تفاصيل جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لطلاب دبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام السنوات الخمس، والصناعى نظام السنوات الخمس.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 سيراعي راحة جميع الطلاب الدارسين بمختلف التخصصات.