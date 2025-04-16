قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بخاف من النقاب .. موقف باسكال مشعلاني من الحجاب والاعتزال يُثير التساؤلات|فيديوجراف
بحبك وأنا كمان .. وصلة غزل بين محمد شاهين وأسماء جلال على انستجرام
تحذيرات من عواصف شمسية .. هل تشهد الأرض انقطاعات في الإنترنت؟
«الغندور» يكشف حقيقة إعارة نجم الزمالك سيف الدين الجزيري
ويتكوف: ما يهمنا فى محادثات إيران هو برنامج تخصيب اليورانيوم
محمد أبو العينين ينعى النائب سعداوي راغب ضيف الله: كان رمزًا للخلق والإخلاص الوطني
محامي زيزو يكشف الفيديو الذي قد يغير مصير اللاعب مع الزمالك | تفاصيل
ذكرى ميلاد عمار الشريعي.. حصد جائزة الحصان الذهبي 17 عامًا متتالية وهكذا وصف زوجته ميرفت القفاص
رئيس الوزراء: تحديث مستمر لخطة أمن الطاقة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي
هل الدعاء يرد القضاء فعلا؟ اعرف هذه الكلمات التي لا ترد
رسالة مؤثرة من ملك أحمد زاهر لشقيقتها بعد عقد قرانها | ماذا قالت؟
محاكمة كروان مشاكل بتهمة سب وقذف ريهام سعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

زعم قدرته على العلاج الروحي.. دجّال الإسكندرية يواجه هذه العقوبات

الحبس
الحبس
محمد الشعراوي

قرّرت جهات التحقيق حبس شخص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسوان) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى ، وقيامه بممارسة أعمال الدجل  والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل هاتف محمول "بفحصه تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

عقوبة الدجل والشعوذة

تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أوعقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.

ويعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

وفى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

النصب والإحتيال العلاج الروحانى الدجل والشعوذة مواقع التواصل الإجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان سيد رجب

منعني من دخول الفيلا | سيد رجب في قسم شرطة البدرشين لسبب مفاجئ

المعاشات

مع إعلان زيادتها .. غرامة تواجهك في المعاشات لهذا السبب

الطالب المحتجز

مدير مدرسة يعتدي على طالب و يحتجزه في مكتبه والتعليم تتحرك| ماذا حدث؟

موعد امتحانات الترم الثاني

موعد امتحانات التيرم الثاني 2025 .. الجدول النهائي من التعليم

فريق الاهخلي

أزمة شديدة للأهلي بمطار القاهرة.. ماذا حدث؟

عاصفة شمسية

عواصف مغناطيسية تضرب الأرض خلال ساعات .. ماذا يحدث؟

إمام عاشور

قرار قضائي رسمي في بلاغ اتهام ضد إمام عاشور بـ السب والقذف

إمام عاشور

إمام عاشور في ورطة جديدة بسبب "بوست" على فيسبوك.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

موعد شم النسيم.. تفاصيل الإجازات الرسمية في 2025

موعد شم النسيم.. تفاصيل الإجازات الرسمية في 2025

صلوات البصخة المقدسة

الأنبا توماس يترأس صلاة ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة بالفيوم

الأنبا إبراهيم إسحق

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلاة ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة

بالصور

ذكرى ميلاد عمار الشريعي.. حصد جائزة الحصان الذهبي 17 عامًا متتالية وهكذا وصف زوجته ميرفت القفاص

عمار الشريعي
عمار الشريعي
عمار الشريعي

بعد وفاة حفيدة رئيس وزراء أسبق خلال جلسة تجميل| هل حقن البوتكس والفيلر تسبب الموت؟

مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر
مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر
مخاطر خفية عن حقن البوتوكس والفيلر

الإكزيما مرض جلدي مزمن.. تعرف على الأسباب والأعراض والعلاج

الإكزيما
الإكزيما
الإكزيما

أسرتها رفضت الجدل| سارة عوادين تكشف حقيقة علاقتها بحسام حبيب بعد شائعة الارتباط

حسام حبيب وسارة عوادين
حسام حبيب وسارة عوادين
حسام حبيب وسارة عوادين

فيديو

بسكال مشعلانى

بخاف من النقاب .. موقف باسكال مشعلاني من الحجاب والاعتزال يُثير التساؤلات|فيديوجراف

سمكه الضفدع السامه

خطيرة على الإنسان.. ظهور سمكة الضفدع السامة في البحر المتوسط | فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

التعليم تكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صديقة عمرو مرموش

تميمة حظه ولا حبيبة قلبه.. من هي صديقة عمرو مرموش التي ظهرت معه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد