ذكرى ميلاد عمار الشريعي.. حصد جائزة الحصان الذهبي 17 عامًا متتالية وهكذا وصف زوجته ميرفت القفاص

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان والموسيقار الكبير عمار الشريعي والذى يُعد رائدًا للموسيقي والفن ، حيث قدّم الراحل العديد من تترات المسلسلات المميزة بجانب اعماله السينمائية والتلفزيونية وفوازير نيللي والتى تركت جميعها بصمة كبيرة فى أذهان جمهوره فى الوطن العربي.

ورغم أن عمار الشريعي وُلد كفيفًا، لكنه صنّف كأبرز عباقرة الموسيقي فى الوطن العربي.

ولد عمار الشريعي عام 1948 ، واسمه بالكامل عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعى ينتمي الشريعي إلى محافظة المنيا التي تعود إلى عائلة هواره بالصعيد.

حصل الشريعى، على العديد من الجوائز أهمها، "جائزة مهرجان فالنيسيا" بإسبانيا عام 1986عن موسيقى فيلم البرىء، ووسام التكريم من الطبقة الأولى من الملك عبد الله بن حسين ملك الأردن، ووسام من الطبقة الأولى من السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان 1992،وجائزة الحصان الذهبى لأحسن ملحن فى الشرق الأوسط لسبعة عشر عاما متتاليا.

أهم أعمال عمار الشريعي فى السينمائية والتليفزيونية

ومن أهم أعمال عمار الشريعي فى السينما حب فى الزنزانة، أرجوك اعطني هذا الدواء ، أما عن اعماله فى الدراما التليفزيونية فكانت من ابرزها، مسلسل حديث الصباح والمساء، زيزنينيا، امرأة فى زمن الحب ، ريا وسكينة.

قصة حب عمار الشريعي والإعلامية ميرفت القفاص

وعلى الصعيد العاطفي، عاش الموسيقار عمار الشريعى قصة حب مع الإعلامية ميرفت القفاص على مدار 3 سنوات وانتهت بالزواج السعيد.

وفى لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامي عمرو الليثي، قال عمار: "حبيت ميرفت بعد حب وعشرة وصحوبية، لقيتها مخلوقة طيبة، رقيقة، حساسة، فهمتني، وفي أول العلاقة قُلتلها تعالي نتجوز، بس قالتلي أنا شايفة إننا معرفناش بعض كفاية، يمكن تلاقي فيا حاجات مش عاجباك، أو ألاقي فيك حاجات مش عاجباني".

وعلق عمار قرار زواجه من ميرفت قائلا إننا "قررنا نتجوز في 72 ساعة" مضيفًا "قالتلي لسه عاوز تتجوز، واتجوزنا فعلًا"، ووصفها بأنها شخصية حنونة تحب الموسيقى بجنون، ودراستهما للأدب الإنجليزي قربت بينهما المسافات.