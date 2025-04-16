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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد محاولة الحصول على مستند من السفارة الأمريكية.. تفاصيل تحركات زيزو ضد الزمالك قانونيًا

زيزو
زيزو
محمد سمير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد مصطفى زيزو قام بتحرير محضر ضد إدارة نادي الزمالك لحماية اللاعب بعد واقعة إسقاط صورته من ملاعب النادي، كما أن اللاعب لازال موجودًا في جروب "الواتس آب" الخاص بالفريق الأول، لإثبات أنه مازال لاعبًا في صفوف الفريق الأول، وهي جزئية مهمة لكل طرف.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "لم يكن أحد يتمنى أن يقوم زيزو برفع قضية ضد نادي الزمالك، بعدما قدم الكثير للنادي على مدار السنوات الماضية، وجمهور القلعة البيضاء صنع اسم زيزو على مدار السنوات الماضية منذ التعاقد معه في يناير 2019 عن طريق أمير مرتضى منصور، واللاعب لم يبخل بنقطة عرق، والجماهير رفعت اللاعب فوق الرؤوس".

وأضاف: "لم يكن من المقبول أن يقوم زيزو برفع قضية أو تقديم محضر ضد نادي الزمالك، ولكن لو (كنت مكانه سأقوم بنفس ما فعله) في ظل ما يحدث عبر السوشيال ميديا، كما أن اللاعب أصابه القلق بعدما تم إنزال صورته من الملاعب ويتم الدهس عليها بهذا الشكل من أحد الأحذية، كما أن اللاعب قلق للغاية مما يحدث خلال الفترة الماضية، وهو أمر طبيعي للغاية في ظل تصاعد الأمور بشكل واضح".

وأكمل: "لو كنت مكان مسئولي نادي الزمالك، ولازال زيزو عقده ساريًا، كان لابد من الإعلان أن حماية اللاعب مسئولية الإدارة كي يتواجد في تدريبات الفريق خلال المرحلة المقبلة، طالما على قوة نادي الزمالك، ولكن ما يحدث أن هناك (جيم) من كل طرف يحاول الحصول على حقوقه".

وزاد: "زيزو يقول أنه لا يضمن حمايته داخل الزمالك، لكن مسئولي النادي عليهم أن يخرجوا للإعلان بشكل رسمي عن توفير الحماية الكاملة للاعب خلال التدريبات، والموضوع تطور بشكل غريب، ولم أكن أتمنى أن تصل تلك الأمور لهذه الدرجة".

وتابع: "الزمالك يحاول الحصول على مستند من السفارة الأمريكية لإثبات أن زيزو حصل على التأشيرة لخوض منافسات كأس العالم للأندية مع الأهلي، وهي خطوة من ضمن الخطوات التي يسعى لها النادي، بخلاف المذكرة التي يجهزها النادي ضده في اتحاد الكرة".

وأتم: "قصة عودة زيزو إلى الزمالك مرة آخرى مستحيل، والجيم الحالي بين إدارة النادي الأبيض واللاعب، لأن كل طرف يحاول على حقوقه المالية، ويرغب زيزو في الحصول على باقي مستحقاته، لكن النادي يريد توفير هذه الأموال وعدم دفعها للاعب".

أحمد مصطفى زيزو زيزو الزمالك أمير مرتضى منصور

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