أشرف القاضي: المدفوعات الرقمية تستهدف تحسين الأداء العام

أعلن المصرف المتحد الحكومى عن إطلاق حزمة مبتكرة من الخدمات البنكية الرقمية تحت شعار "رقمنة المدفوعات.. فرصتك للنمو والتوسع بأعمال شركتك"، تستهدف دعم الشركات بمختلف أحجامها وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

تشمل المنظومة الجديدة خدمات المدفوعات الحكومية مثل سداد الضرائب والتأمينات والجمارك، إضافة إلى الخدمات البنكية الإلكترونية كالتحويلات والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

وأوضح أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف، أن هذه البرامج تهدف لتطوير بيئة الأعمال وتمكين الشركات من توسيع قاعدة عملائها وتحسين إدارة تدفقاتها النقدية.

وأشار إلى جهود المصرف في دعم العقول الشابة عبر مبادرات مثل "رواد النيل" وبرامج تنمية سلاسل القيمة في قطاعات المنسوجات والأثاث والألبان والبلاستيك.

يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية التحول الرقمي الشامل وتعزيز الشمول المالي، مستفيداً من المبادرات الحكومية لميكنة المدفوعات وتشجيع الدفع الإلكتروني، مع التركيز على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تناسب مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.