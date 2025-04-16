ميدو يحسم الجدل حول موقف الزمالك من التواصل مع زيزو للتجديد

حسم أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك الجدل بشأن تواصل مسئولي الزمالك مع أحمد سيد زيزو من أجل تجديد عقده كما ردّد البعض خلال الساعات الماضية.

وقال ميدو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ملعب أون عبر قناة أون سبورت : في حال رجوع زيزو للتدريب مسألة مشاركته في نهائي كأس مصر من عدمها تعود الجهاز الفني لا يوجد أي حديث مع زيزو بشأن التجديد وكما أعلن الزمالك في بيانه تم غلق هذا الملف لأن اللاعب اختار الرحيل عن النادي.

وكان أحمد سيد زيزو خلال الساعات الماضية تحرير محضر لعدم تعرضه للمضايقات خاصة بعد إزالة صورته من ملعب حلمي زامورا فيما يجهز الزمالك ملفًا كاملاً للتصعيد ضد اللاعب.