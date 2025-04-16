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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار جنوب سيناء.. أرض التجلي من القاهرة فلكلور وتراث سانت كاترين .. وإطلاق مبادرة يلا نشتغل

أرض التجلي من القاهرة
أرض التجلي من القاهرة

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأحداث والفعاليات خلال الـ 24 ساعة الماضية اهمها فعالية الاحتفال بأرض التجلي من القاهرة والاحتفال عن طريق اظهار تراث سانت كاترين .

كما شهد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء إطلاق مبادرة يلا نشتغل كما استقبل وفد من شركة بتروجيت جنوب سيناء .

واليكم تفاصيل الاخبار

 أقيمت فعالية استثنائية بعنوان “كاترين في القاهرة” بالنادي اليوناني للتجديف على ضفاف نيل القاهرة الساحر في احتفال فريد بجمال مدينة التجلي الأوحد و الأعظم "سانت كاترين" مدينة الأديان السماوية .

 تلك المدينة المقدسة التي تجمع بين التاريخ والطبيعة والسلام الروحي في أبهى صورة.

جاءت الأمسية بمبادرة من الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية “مسافرون للسياحة والسفر”، بهدف تسليط الضوء على مشروع “التجلي الأعظم”، واستعراض ما تبذله الدولة من جهود لتطوير البنية التحتية في سانت كاترين، من مطار وفنادق وطرق، وتعزيز السياحة الروحانية والثقافية في قلب سيناء.

شهدت الفعالية حضوراً من محافظة جنوب سيناء و أبناء سانت كاترين الذين نقلوا أصالة المكان وعبق تراثه إلى الحضور، إلى جانب مشاركة نخبة من الشخصيات العامة والثقافية والإعلامية، في أمسية جسدت تلاقي التراث بالحداثة، والروح بالمكان، والقاهرة بسانت كاترين.

ضم المعرض لوحات وصور حقيقية من قلب سانت كاترين، إلى جانب معروضات نادرة من الحياة اليومية لأهالي المدينة، زي الآلات الموسيقية التقليدية الربابة، الطبول، الرق والمشغولات اليدوية من إبداع سيدات كاترين، والزي البدوي الأصيل للرجال والنساء، و الحُلي النسائي، وأدوات الطعام التقليدية.

كما شمل المعرض منتجات طبيعية فريدة زي الأعشاب الجبلية النادرة زي المرمريه و الحبق، والعسل الجبلي النقي المعروف بجودته العالية، وأحجار جبال سانت كاترين المميزة، اللي تمثل جزءًا من هوية المكان وجماله الطبيعي لاظهار كاترين، التي تُعرف بأنها مدينة بلا جرائم، تظل رمزاً للتسامح والنقاء والسلام. 

وفي ختام الفعالية قدم دكتور عاطف عبد اللطيف درع التميز لمحافظ جنوب سيناء والذي تسلمته مستشار المحافظة للاتصال والاعلام .

 استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، الخبير الديموجرافي ورئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وذلك لتقديم تدريب علي رأس العمل لفريق عمل وحدة السكان بمحافظة جنوب سيناء ومنسقي الوحدات السكانية بمدن خليجى السويس و العقبة

جاء اللقاء في إطار دعم و بناء قدرات العاملين في وحدات السكان بجنوب سيناء  وتقديم الدعم الفني لهم للقيام بأدوارهم والمهام الموكله اليهم  بكفاءة في مواجهة التحديات السكانية وتحسين مؤشرات التنمية بالمحافظة.

واستعرضت الدكتورة فاطمة جيل خلال اللقاء منهجية وزارة التنمية المحلية في إدارة البرنامج السكاني، وفلسفة بناء الإطار المؤسسي له، إلى جانب تحديد مهام فرق العمل وأدوات تحليل المشكلات السكانية في المدن. 

كما أوضحت أهمية تنفيذ تدخلات سريعة لمواجهة القضايا السكانية العاجلة، وتفعيل المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تعديل السلوكيات الإنجابية، والاستثمار في رأس المال البشري لرفع جودة الحياة وزيادة معدلات التنمية بما يفوق معدلات النمو السكاني.

وفي هذا السياق اطلقت مبادرة "يالا نشتغل"  لخفض نسب البطاله في المجتمع السيناوي.

وقدمت جيل شرحًا مفصلًا حول مؤشرات متابعة وتقييم الأداء السكاني، مؤكدة ضرورة العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، ودور المنسقين المحليين في تحقيق أهدافها. كما كشفت عن ملامح "خارطة الطريق" التي تتضمن مجموعة من المقترحات العملية لتفعيل الوحدات السكانية وتعزيز فاعليتها.

كما أشادت  بالدعم الكبير والمستمر من محافظ جنوب سيناء، لملف السكان، مؤكدة أن هذا الدعم سوف يساعد في خلق بيئة محفزة وفعالة لنجاح المبادرات المحلية، وفي مقدمتها مبادرة "يلا نشتغل". كما أثنت على جهود وحده السكان  بالمحافظة والقيادات الداعمة ورؤساء المدن الذين حرصوا علي حضور اللقاءات لدعم وحدات السكان، وهو ما يُعد نموذجًا ناجحًا يحتذي به لدعم القيادات  المحليه وتحقيق الأثر الإيجابي  على أرض الواقع بالتعاون مع شركاء العمل التنفيذيين.

وفي ختام اللقاء أعرب الدكتور خالد مبارك محافظ  جنوب سيناء عن تقديره للجهد المبذول والعمل الدؤوب في هذا الملف البالغ الأهمية، مشددا علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة جنوب سيناء وتقديم نموذج يحتذى به على مستوى الجمهورية."



 

جنوب سيناء موجز اخبار التجلي يلا نشتغل

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