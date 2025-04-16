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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حفروا نفقًا عبر جدار خرساني وسرقوا مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار

متجر "لاف جويلز"
متجر "لاف جويلز"
أحمد النشوقي

تمكّن لصوص من حفر نفق عبر جدار خرساني للوصول إلى متجر مجوهرات في لوس أنجلوس، وسرقوا ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من الساعات والقلائد وسلاسل الذهب والبضائع الأخرى، حسبما أفادت الشرطة.


ووقعت عملية السرقة حوالي الساعة 0930 مساء الأحد الماضي في متجر "لاف جويلز" الواقع في شارع برودواي في قلب حي المجوهرات وسط مدينة لوس أنجلوس، وفقًا للشرطة الأمريكية.

ووفقا لـ «سكاي نيوز عربية» يُراجع المُحققون لقطات كاميرات المراقبة التي تُظهر المشتبه بهم وهم يدخلون المتجر من خلال فتحة كبيرة قاموا بحفرها من العقار المجاور.

وأضافت الشرطة أمس الثلاثاء: "لقد حفروا عبر عدة طبقات من الخرسانة للوصول إلى الموقع المستهدف".

وأوضحت أن عددًا غير معلوم من المشتبه بهم فرّوا عبر نفس الفتحة واستقلوا شاحنة حديثة.. ولم تُكتشف عملية السرقة حتى وصل الموظفون إلى العمل صباح أمس الأول الإثنين.

حادث سرقة مجوهرات لوس أنجلوس أمريكا

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