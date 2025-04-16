الفيلم المصري القصير "فوتوجراف" يُشارك في مهرجان سينمائي بجنوب إفريقيا

أعلن الفنان محمد رأفت، بطل الفيلم القصير "فوتوجراف" للمخرج عمرو سليم، مشاركته رسميا في الدورة الأولى لمهرجان "Waterloo Film Festival"، التي تقام في مدينة دربان بجنوب إفريقيا.



"فوتوجراف" من الأفلام القصيرة التي أثبتت وجودها دوليا، حيث حظي بالمشاركة في عدد كبير من المحافل السينمائية العالمية، كان من بينها مهرجان "Afrika Film Festival" بمدينة لوفن في بلجيكا في دورته الـ 26، ومهرجان "Student World Impact Film Festival" بولاية نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحليا شارك في ملتقى رؤية لسينما الشباب في دورته الخامسة وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير، ومهرجان فيمتو أرت الدولي للأفلام القصيرة في دورته الثانية بالإسكندرية.



الفيلم مدته 10 دقائق، تم إنتاجه في مارس 2023، وفكرته مستوحاه من قصة حقيقية، حيث تدور أحداث الفيلم حول شخص خجول يدعى "رأفت" أصبحت حياته أكثر صعوبة بعد وفاة والدته، وعندما آن الأوان للاحتفال بيوم ميلاده بدونها، اتجه للبحث عن كيفية الحصول على صورة لا يظهر فيها بمفرده، والفيلم بطولة محمد رأفت، ورينا ماهر، وندى محمود، وخالد شريف، ونانسي حامد، وعمر حسن، وعرفات مهدي، وروجينا عادل.