عرض خاص لمسرحية "مملكة الحواديت" الاثنين المقبل احتفالًا بالقيامة وشم النسيم

أعلن المسرح القومي للأطفال برئاسة الفنان عادل الكومي، تقديم ليلة استثنائية للعرض المسرحي "مملكة الحواديت" على خشبة مسرح عبدالمنعم مدبولي بالعتبة /الإثنين/ المقبل، احتفالا بعيد القيامة وشم النسيم، على أن يواصل عروضه الأسبوعية أيام الخميس والجمعة والسبت.



"مملكة الحواديت" أحدث إنتاجات فرقة المسرح القومي للأطفال، وحققت نجاحا لافتا منذ افتتاح موسمها الأول في عيد الفطر المبارك، واستمرت في تقديم فقراتها المبهجة على مدار ليالي عرضها وسط تفاعل كبير من الصغار والكبار المحب للمسرح.



المسرحية تمزج بين الخيال والفانتازيا في إطار غنائي استعراضي كوميدي، حيث تدور أحداثها عندما تتعرض مملكة الحواديت لخطر الفناء، بعد تمرد "الجوكر" خادم الشر في المملكة، الذي يسعى للسيطرة على عرش الحواديت، مستغلا الطاقة السلبية لطفل غاضب بسبب تعرضه للتنمر فيسيطر على خياله لتدمير الحواديت الطيبة من العالم، ويحاول إلقاء أبطالها في بئر النسيان، واستبدالها بحواديت الشر.



العرض بطولة الفنانة مها أحمد، والفنان وائل عوني، موسيقى وألحان الموسيقار وائل عوض، تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج إيهاب ناصر، وغناء فريق "غني"، ديكور هبة عبدالحميد، ملابس إيمان الشيخ، إضاءة محمد عبدالمحسن، استعراضات علي جيمي.