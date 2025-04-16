قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية: نثمن الإجراءات التي اتخذتها الأردن لإحباط مخططات المساس بأمنها
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أبريل محليًا وعالميا
رشوة مقنعة من جوجل لشركات المحمول .. وتحرك عاجل من اليابان ضدها
السكر والأرز بكام النهاردة؟ تعرف على أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم
كفّارة الحلف بالله كذبًا .. أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي
مصر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالى متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16-4-2025
هل البخور يطرد الجن والشياطين أم يستحضرهم؟.. انتبه لـ20 حقيقة
مدبولي يزور الإسماعيلية ويشهد احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق.. اليوم
انحسار مياه البحر في الغردقة يكشف كنوزًا طبيعية.. وتحذيرات بيئية مشددة
محاكمة ربان ومالك سفينة "VSG GLORY" بعد غرقها وتلويثها للشعاب المرجانية بالقصير
جيش الاحتلال الإسرائيلي: اغتيال أبو حصيرة القيادي في حركة حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض خاص لمسرحية "مملكة الحواديت" الاثنين المقبل احتفالًا بالقيامة وشم النسيم

مسرح الطفل
مسرح الطفل
أ ش أ

 أعلن المسرح القومي للأطفال برئاسة الفنان عادل الكومي، تقديم ليلة استثنائية للعرض المسرحي "مملكة الحواديت" على خشبة مسرح عبدالمنعم مدبولي بالعتبة /الإثنين/ المقبل، احتفالا بعيد القيامة وشم النسيم، على أن يواصل عروضه الأسبوعية أيام الخميس والجمعة والسبت.


"مملكة الحواديت" أحدث إنتاجات فرقة المسرح القومي للأطفال، وحققت نجاحا لافتا منذ افتتاح موسمها الأول في عيد الفطر المبارك، واستمرت في تقديم فقراتها المبهجة على مدار ليالي عرضها وسط تفاعل كبير من الصغار والكبار المحب للمسرح.


المسرحية تمزج بين الخيال والفانتازيا في إطار غنائي استعراضي كوميدي، حيث تدور أحداثها عندما تتعرض مملكة الحواديت لخطر الفناء، بعد تمرد "الجوكر" خادم الشر في المملكة، الذي يسعى للسيطرة على عرش الحواديت، مستغلا الطاقة السلبية لطفل غاضب بسبب تعرضه للتنمر فيسيطر على خياله لتدمير الحواديت الطيبة من العالم، ويحاول إلقاء أبطالها في بئر النسيان، واستبدالها بحواديت الشر.


العرض بطولة الفنانة مها أحمد، والفنان وائل عوني، موسيقى وألحان الموسيقار وائل عوض، تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج إيهاب ناصر، وغناء فريق "غني"، ديكور هبة عبدالحميد، ملابس إيمان الشيخ، إضاءة محمد عبدالمحسن، استعراضات علي جيمي.

المسرح القومي للأطفال عرض المسرحي مملكة الحواديت مسرح عبدالمنعم مدبولي بالعتبة احتفالا بعيد القيامة شم النسيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

إمام عاشور في ورطة جديدة بسبب "بوست" على فيسبوك.. القصة الكاملة

الغندور

رفض شكوى الزمالك بهبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الرابعة.. تفاصيل

اسعاف

صغيرة على الحب.. منعوها من مكالمة حبيبها فقفزت من أعلى العقار بأوسيم

حالة الطقس

تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة الساعات المقبلة | وهذا موعد الذروة

وفاة 3 أطفال أشقاء

وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط| القصة الكاملة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025.. بالخطوات

بالخطوات.. استعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2025

زيزو

محامي زيزو يكشف الفيديو الذي قد يغير مصير اللاعب مع الزمالك | تفاصيل

بعثة الاهلي

الخطيب ينهي أزمة الأهلي في مطار القاهرة

ترشيحاتنا

النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

النائبة ايفلين متى تطالب بزيادة مخصصات التعليم والصحة والصناعة في الموازنة الجديدة

مجلس النواب

متى يعتبر عقد العمل غير محدد المدة بالقانون الجديد؟

مجلس النواب

فيديو قديم.. حقيقة خناقة البرلمان

بالصور

إيرادات السينما: سيكو سيكو يدخل نادي الـ 100 مليون

افلام عيد الفطر
افلام عيد الفطر
افلام عيد الفطر

رانيا يوسف توجّه رسالة لأسرة مسلسل «نص الشعب اسمه محمد».. وهذا رد الجمهور |صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

كيف تحافظ على وزنك المثالي؟.. خبير تغذية يوضح روشتة متكاملة لنمط حياة صحي

نصائح للحفاظ على الوزن المثالي
نصائح للحفاظ على الوزن المثالي
نصائح للحفاظ على الوزن المثالي

الكوسة.. كنز غذائي على مائدتك وفوائد تناولها بانتظام

فوائد تناول الكوسة
فوائد تناول الكوسة
فوائد تناول الكوسة

فيديو

اللاعب مصطفى محمد

أحلم بالمونديال وبتعلم كل يوم من العميد.. مصطفى محمد يتحدّث عن حلمه منذ الطفولة|فيديوجراف

بسكال مشعلانى

بخاف من النقاب .. موقف باسكال مشعلاني من الحجاب والاعتزال يُثير التساؤلات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد