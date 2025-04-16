وسط اهتمام إيطالي.. بيولي يحسم مصيره مع النصر السعودي

كشف تقرير صحفي، عن مصير المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي مع نادي النصر السعودي في الموسم المقبل.

وتولى بيولي ، مهمة تدريب النصر بعد جولات قليلة من انطلاق الموسم الجاري، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.

مصير بيولي مع النصر

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن بيولي يتطلع للاستمرار مع النصر السعودي حتى نهاية عقده الممتد حتى 30 يونيو 2026.

وأضافت أن ستيفانو بيولي سيحصل على 11 مليون يورو من النصر في الموسم المقبل 2025-2026.

وأوضحت أنه على الرغم من اهتمام عدد من الأندية الإيطالية الكبيرة بالتعاقد مع بيولي، إلا أن المدرب لا يضع حاليا أولوية للعودة إلى إيطاليا، ويفضل التركيز على رحلته مع النصر، وتحقيق أهدافه مع العاصمي.

وتابعت، أن إدارة النصر ستحدد مصير بيولي عقب نهاية الموسم الجاري، وفقًا لنتائج الفريق.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بينما يتربع الاتحاد على القمة بـ65 نقطة.