قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشدد على أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة
الزملكاوي الوفي.. الدردير يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد
تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025 رسميا في هذا الموعد
حكم النيابة فى الحج عن الغير .. الإفتاء توضح
سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025
وزير الخارجية: مصر تقف بشكل كامل مع الأردن في مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة
الصحة: فحص 11 مليون طالب بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ
رئيس الوفد لـ صدى البلد: لن تكون هناك انتخابات برلمانية بدون إشراف قضائي
تشميع بقرار رسمي.. سبب غلق 12 فرع لمحلات بلبن في الجيزة
العندليب ببدلة محمد رمضان.. صورة أثارت الجدل وتحرك عاجل من أسرة عبدالحليم حافظ
المشاط: 13 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الاتصالات بخطة 2025/2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل السعر .. إليك أفضل الهواتف في الأسواق

هاتف ذكي
هاتف ذكي
لمياء الياسين

قد يكون العثور على هاتف ذكي عالي الجودة بسعر مناسب أمرًا صعبًا إليك العديد من الخيارات الأداءً والميزات الفائقة التي تناسب احتياجات وتفضيلات كل مستخدم .

1.هاتف جوجل بيكسل 9a

يعد هاتف Pixel 9a هو أحدث إصدار من جوجل بسعر اقتصادي. سعره هو نفسه 499 دولارًا أمريكيًا لسابقه، Pixel 8a ويأتي الهاتف مع شريحة Tensor G4 أسرع وشاشة مقاس 6.3 بوصة 

يحتوي الهاتف على  كاميرا رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل مع عدسة أوسع بفتحة f/1.7 و]اتي الهاتف أيضا بزيادة لسعة البطارية إلى 5100 مللي أمبير/ساعة، كما أنها تُشحن أسرع قليلاً بقدرة 23 واط.

 يُقدّم  هاتف Pixel 9a  جميع ميزات الذكاء الاصطناعي التي تُقدّمها جوجل، بالإضافة إلى 7 سنوات من تحديثات أندرويد الرئيسية المضمونة.

 2. هاتف OnePlus 13R

ربما يكون هاتف OnePlus 13R هو الهاتف الذكي الأكثر سلاسةً بسعر 500 دولار أمريكي والمتوفر رسميًا في الولايات المتحدة. ويرجع ذلك إلى معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، مع نظام تشغيل OxygenOS 15 وشاشة بتردد 120 هرتز.

يتميز الهاتف أيضًا بنظام كاميرا ثلاثية يضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل  وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. وهو مزود ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السلكي بقوة 80 واط.

3. هاتف Nothing Phone (3a) Pro

يُعد هاتف Nothing Phone (3a) Pro واحدًا من أكثر الهواتف الذكية تميزًا في السوق

على الجانب الآخر يأتي الهاتف بتصميم يلفت الأنظار بفضل لوحته الخلفية الشفافة وأضواء LED المميزة وبسعر 459 دولارًا، يقدم الجهاز أيضًا كاميرا قوية تتألف من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل

هاتف ذكي الهواتف الذكية علامات تجارية هاتف OnePlus 13R هاتف Pixel 9a

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

زيزو

بعد محاولة الحصول على مستند من السفارة الأمريكية.. تفاصيل تحركات زيزو ضد الزمالك قانونيًا

زيزو

محامي زيزو يكشف الفيديو الذي قد يغير مصير اللاعب مع الزمالك | تفاصيل

أحمد مصطفى زيزو

الزمالك يتخذ قرارًا جديدًا بشأن زيزو

أرشيفية

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أبريل محليًا وعالميا

زيزو

زيزو يُحرّر محضرًا ضد الزمالك .. تفاصيل مثيرة

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16-4-2025

مفاجاة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة المقبلة؟

مفاجاة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة المقبلة؟

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يتفقد كورنيش بورسعيد

محافظ بورسعيد: الشاطئ ليس حكرا لأحد.. ومش هنقطع عيش حد

محافظ أسيوط يشدد على إزالة مخالفات البناء دون تهاون للقضاء على البناء العشوائي

محافظ أسيوط يشدد على إزالة مخالفات البناء دون تهاون

ميناء الإسكندرية يستقبل 1011 سائحا من جنسيات مختلفة

ميناء الإسكندرية يستقبل 1011 سائحا من جنسيات مختلفة

بالصور

طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الإمساك المزمن وتحفيز حركة الأمعاء دون أدوية

طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الإمساك المزمن
طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الإمساك المزمن
طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الإمساك المزمن

طريقة عمل صوص الثوم اللذيذ في المنزل

طريقة عمل صوص الثوم اللذيذ في المنزل
طريقة عمل صوص الثوم اللذيذ في المنزل
طريقة عمل صوص الثوم اللذيذ في المنزل

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة هى الحصن المنيع والدرع الواقي

اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري
اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري
اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري

مدبولي يشاهد احتفالية المعسكر الدولي الدائم المطور للشباب بالإسماعيلية

مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

فيديو

عندليب ببدلة محمد رمضان

العندليب ببدلة محمد رمضان.. صورة أثارت الجدل وتحرك عاجل من أسرة عبدالحليم حافظ

رنا سماحة وابنها

بحكم المحكمة.. رنا سماحة تعود لمنزل حضانة طفلها وتنشر أول صورة برفقته

اللاعب مصطفى محمد

أحلم بالمونديال وبتعلم كل يوم من العميد.. مصطفى محمد يتحدّث عن حلمه منذ الطفولة|فيديوجراف

بسكال مشعلانى

بخاف من النقاب .. موقف باسكال مشعلاني من الحجاب والاعتزال يُثير التساؤلات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد