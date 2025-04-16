قيمة استثنائية مقابل السعر .. إليك أفضل الهواتف في الأسواق

قد يكون العثور على هاتف ذكي عالي الجودة بسعر مناسب أمرًا صعبًا إليك العديد من الخيارات الأداءً والميزات الفائقة التي تناسب احتياجات وتفضيلات كل مستخدم .

1.هاتف جوجل بيكسل 9a

يعد هاتف Pixel 9a هو أحدث إصدار من جوجل بسعر اقتصادي. سعره هو نفسه 499 دولارًا أمريكيًا لسابقه، Pixel 8a ويأتي الهاتف مع شريحة Tensor G4 أسرع وشاشة مقاس 6.3 بوصة

يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل مع عدسة أوسع بفتحة f/1.7 و]اتي الهاتف أيضا بزيادة لسعة البطارية إلى 5100 مللي أمبير/ساعة، كما أنها تُشحن أسرع قليلاً بقدرة 23 واط.

يُقدّم هاتف Pixel 9a جميع ميزات الذكاء الاصطناعي التي تُقدّمها جوجل، بالإضافة إلى 7 سنوات من تحديثات أندرويد الرئيسية المضمونة.

2. هاتف OnePlus 13R

ربما يكون هاتف OnePlus 13R هو الهاتف الذكي الأكثر سلاسةً بسعر 500 دولار أمريكي والمتوفر رسميًا في الولايات المتحدة. ويرجع ذلك إلى معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، مع نظام تشغيل OxygenOS 15 وشاشة بتردد 120 هرتز.

يتميز الهاتف أيضًا بنظام كاميرا ثلاثية يضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. وهو مزود ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السلكي بقوة 80 واط.

3. هاتف Nothing Phone (3a) Pro

يُعد هاتف Nothing Phone (3a) Pro واحدًا من أكثر الهواتف الذكية تميزًا في السوق

على الجانب الآخر يأتي الهاتف بتصميم يلفت الأنظار بفضل لوحته الخلفية الشفافة وأضواء LED المميزة وبسعر 459 دولارًا، يقدم الجهاز أيضًا كاميرا قوية تتألف من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل