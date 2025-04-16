تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواقعة أرسنال في دوري أبطال أوروبا

يستعد ريال مدريد ، لخوض مواجهة نارية أمام آرسنال، اليوم الأربعاء ، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، ساعيًا لتحقيق "ريمونتادا" تاريخية تُعيده إلى نصف نهائي البطولة.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء وسط تحدٍ كبير، بعدما خسر مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب الإمارات، ما يفرض عليه الفوز بفارق 4 أهداف لحسم بطاقة التأهل.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أرسنال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فران جارسيا - روديجير - راؤول أسينسيو - لوكاس فاسكيز.

الوسط: أوريلين تشواميني - فالفيردي - بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو.

وبلغ ريال مدريد، هذا الدور بعد تجاوز غريمه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في ثمن النهائي، فيما تأهل آرسنال بسهولة على حساب آيندهوفن.

ويفتقد المدرب كارلو أنشيلوتي لعدد من العناصر المهمة، أبرزهم الفرنسي إدواردو كامافينجا بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى غيابات مؤثرة للإصابة تشمل داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، فيرلاند ميندي، وأندري لونين.