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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 17 أبريل 2025: إبداع تلقائي

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 17 أبريل 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 17 أبريل 2025

 لا تتردد أو تقلق بشأن النتائج؛ فالمتعة تكمن في العملية نفسها، ما تُبدعه تحت الضغط لن يكون أبدًا بجمال أو ثمار ما يُبدعه تلقائيًا.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

اليوم هو اليوم الذي يُشجع فيه العزاب على التعبير عن مشاعرهم بالكتابة، أو حتى إطلاق العنان لخيالهم ليتجاوز حدود هذا النشاط. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 ممارسة بعض الأعمال اليدوية، كالرسم أو الكتابة أو حتى الطبخ، كفيلة بتفريغ الكثير من الفوضى الذهنية إذا كنت تشعر بانسداد في عقلك، حافظ على رطوبة جسمك، وتناول الطعام بوعي، وامنح جهازك العصبي بعض الهدوء عند الحاجة..

برج العقرب مهنيا

يُساعدُ التفكيرُ الإبداعيُّ على رؤيةِ مُشكلةٍ قديمةٍ بطريقةٍ جديدة، أو بثِّ الحياةِ في مشروعٍ كان يبدو مُتعثرًا ثِقْ بحدسك، فقد يُرشدك إلى ما هو غيرُ مُتوقع، وهنا يبدأُ الابتكارُ الحقيقي

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

 ربما يتعلق الأمر بطريقة جديدة للكسب، أو الادخار، أو حتى الاستثمار تُشعِرك بسعادة حقيقية اتبع هذه النصيحة؛ فليس بالضرورة أن يكون كل شيء منطقيًا تمامًا على الورق إذا كان يُغذي الروح ويمنح شعورًا بالهدف.

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