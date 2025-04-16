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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق ناري من مرتضى منصور على مبادرة أيمن يونس وكواليس اتصاله بالوزير

مرتضي منصور
مرتضي منصور
ميرنا محمود

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه التواجد في جلسة مع رموز نادي الزمالك، بعد دعوة من أيمن يونس وتفاصيل مكالمته مع وزير الشباب و الرياضة.

وكتب مرتضي منصور ، عبر فيسبوك: تواصل معي بالأمس الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واحتفظ لنفسي بتفاصيل المحادثة لانها ليست للنشر كما اتصل بي علي مدار ال48 ساعة الماضية الكابتن ايمن يونس ودعاني لاجتماع يجمعني يحضره بعض من رموز النادي لوضع حلول للأزمات العنيفة التي يمر بها نادينا واشعلت غضب الملايين من الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية ، فابلغته جماهير الزمالك كلها بلا استثناء فوق رأسي سواء من اتفق معي او يكرهني لأسباب لا اعلمها ولكنهم جميعا باختلاف ميول قلوبهم اقدرهم واحترمهم.

وتابع : وحاولت بقدر المستطاع ورغم العراقيل التي تم وضعها امامي ان اسعدهم اما أعضاء وعضوات الجمعية العمومية فلهم جميل في عنقي لن انساه فلقد اختاروني لأمثلهم منذ 1992 حتى المؤامرة الأخيرة ضد النادي وضدي بحبسي وعزلي بالمخالفة للقانون .


وأضاف : وبكل أدب رفضت أن أجلس مع هؤلاء، وعودتنا هي محاولة إنقاذ ما يمكن انقاذه لإسعاد جماهيرنا وأعضاء جمعيتنا العمومية ، ولقد طلب مني مهلة وإرجاء المؤتمر الصحفي حتي يجتمع رموز النادي ويتخذوا القرار المناسب دون صدامات متوقعة .

واستكمل : احتراما لمبادرته وللجماهير الغفيرة المحبة للقلعة البيضاء، ولأعضاء جمعيتنا العمومية الذين علي مدار عام عانوا منحت لرموز النادي المحترمين فرصة الي الخميس القادم بإذن الله الموافق 24 ابريل .

 
واختتم : تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مزمع عقده يوم الخميس 17 أبريل إلى الخميس القادم 24 ابريل الساعة 7 مساء بإذن الله في مكتبي الكائن 41 شارع احمد عرابي المهندسين، كل التوفيق لناديا وأحد أعظم أندية العالم ، وكل الاحترام لجماهيرنا أوفى جماهير في العالم ولأعضاء وعضوات جمعيتنا العمومية أخلص أعضاء في العالم.

مرتضي منصور تصريحات مرتضي منصور الزمالك اجتماع الزمالك

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