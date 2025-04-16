مفاجأة بشأن محمد صلاح وريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، مفاجأة تتعلق بمستقبل النجم المصري محمد صلاح، رغم تجديد عقده مؤخراً مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل ، أن نادي ريال مدريد الإسباني كان يراقب وضع صلاح عن كثب، وكان يخطط للتحرك من أجل ضمه في حال لم يجدد عقده مع الريدز، حيث كان يأمل في التعاقد معه بصفقة مجانية.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة النادي الملكي كانت على استعداد لبذل جهود كبيرة للتوقيع مع صلاح، إلى جانب زميله في ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، إلا أن عدم تلقي أي مؤشرات إيجابية من اللاعب أو وكيله بخصوص الرغبة في الانتقال حال دون بدء المفاوضات.

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح فضّل البقاء في صفوف ليفربول، متمسكاً بحلمه في مواصلة صناعة التاريخ وكسر الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم الإغراءات الكبيرة، سواء من ريال مدريد أو من الهلال السعودي الذي قدّم له عرضاً مالياً ضخماً.