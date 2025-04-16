لتقليل الفاقد .. 8 نصائح هامة لمزارعى القمح يجب اتباعها

نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات تشمل مواد توعوية ونصائح خمسة، لمزارعي القمح، والتي يجب مراعاتها مع بداية موسم حصاد المحصول.

يأتي ذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لنشر الوعي لدى المزارعين والمواطنين، والتواصل الجيد والمباشر معهم لدعم جهود الإرشاد الزراعي بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والوسائط المتعددة، بجانب الحملات الإرشادية والمرور الدوري على الحقول لتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وأوصت الحملة بوقف ري القمح عند تغيير لون حامل السنبلة إلى اللون الأصفر، كما أشارت إلى علامات نضج المحصول، والتي تمثلت في ان الحبوب تكون صلبة ومتماسكة، ويصعب تشكيلها بين الأصابع، كما يسهُل فصلها عن الغلاف.

وقدمت الحملة ٨ نصائح مهمة لتقليل الفاقد عند الحصاد، تمثلت في انه: يُفضل الحصاد بعد غروب الشمس أو قبل الشروق، كذلك يُفضل الدراس فى وقت الظهيرة لضمان فصل الحبوب عن السنبلة بشكل جيد، كما يجب نقل آلات الدراس إلى الحقل بجوار القمح المحصود، كذلك يجب وضع مفرش بجوار آلة الدراس لسهولة تجميع ما يسقط عليه، فضلا عن الاهتمام بتعبئة عبوات سليمة غير ممزقة، كما يُفضل عدم استخدام العبوات المصنوعة من البلاستيك، كذلك يجب عدم التأخير فى عمليات الحصاد عن الموعد المناسب، كما يُفضل استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في الحصاد لتقليل الفاقد وتوفير الوقت والجهد.

وسائل التواصل الاجتماعي

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه بإطلاق حملة لتوعية المزارعين بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، حيث ينفذ الحملة مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.