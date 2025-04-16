قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى.. تفاصيل هامة عن محور الفشن الجديد
قرار رسمي.. تطوير شامل لطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي
حقيقة عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. هجوم بسبب استبعاد معلول من مواجهة صن داونز
عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران | تفاصيل
بينها محمد صلاح.. أحد ملاك نادي داجنهام يحلم بضم 5 صفقات عالمية
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره في سنغافورة سبل تعزيز التعاون
أخبار التوك شو.. استقرار أسعار الذهب والعملات.. ومدبولي يشهد احتفالية هيئة قناة السويس
بالإجماع ..فؤاد بدراوي نائبا لرئيس حزب الوفد
استغلوا مناصبهم.. ضبط رئيس حي ومسؤولين بتهمة الرشوة بالقاهرة
شوبير يطالب اتحاد الكرة بإنقاذ بطولة كأس عاصمة مصر| تفاصيل
طفرة في العلاقات التجارية بين مصر والسعودية.. تفاصيل
برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتقليل الفاقد .. 8 نصائح هامة لمزارعى القمح يجب اتباعها

القمح
القمح
شيماء مجدي

نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات تشمل مواد توعوية ونصائح خمسة، لمزارعي القمح، والتي يجب مراعاتها مع بداية موسم حصاد المحصول.

يأتي ذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لنشر الوعي لدى المزارعين والمواطنين، والتواصل الجيد والمباشر معهم لدعم جهود الإرشاد الزراعي بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والوسائط المتعددة، بجانب الحملات الإرشادية والمرور الدوري على الحقول لتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وأوصت الحملة بوقف ري القمح عند تغيير لون حامل السنبلة إلى اللون الأصفر، كما أشارت إلى علامات نضج المحصول، والتي تمثلت في ان الحبوب تكون صلبة ومتماسكة، ويصعب تشكيلها بين الأصابع، كما يسهُل فصلها عن الغلاف.

وقدمت الحملة ٨ نصائح مهمة لتقليل الفاقد عند الحصاد، تمثلت في انه:  يُفضل الحصاد بعد غروب الشمس أو قبل الشروق، كذلك يُفضل الدراس فى وقت الظهيرة لضمان فصل الحبوب عن السنبلة بشكل جيد، كما يجب نقل آلات الدراس إلى الحقل بجوار القمح المحصود، كذلك  يجب وضع مفرش بجوار آلة الدراس لسهولة تجميع ما يسقط عليه، فضلا عن الاهتمام بتعبئة عبوات سليمة غير ممزقة، كما يُفضل عدم استخدام العبوات المصنوعة من البلاستيك، كذلك يجب عدم التأخير فى عمليات الحصاد عن الموعد المناسب، كما يُفضل استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في الحصاد لتقليل الفاقد وتوفير الوقت والجهد.

وسائل التواصل الاجتماعي

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه بإطلاق حملة لتوعية المزارعين بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، حيث ينفذ الحملة مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.

وزارة الزراعة الإنتاج الحيواني مزارعي القمح القمح الإرشاد الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

الجو هيقلب من بكره.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة للمواطنين

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

زيزو

بعد محاولة الحصول على مستند من السفارة الأمريكية.. تفاصيل تحركات زيزو ضد الزمالك قانونيًا

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

شعار الزمالك

بعد رحلة الإحتراف.. نجم مصري على أعتاب العودة إلي الزمالك

بوبيندزا

هاربا إلى الموت.. وفاة بوبيندزا بعد صراع قضائي مع الزمالك

أرشيفية

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أبريل محليًا وعالميا

غلق محلات بلبن في الجيزة

تشميع بقرار رسمي.. سبب غلق 12 فرع لمحلات بلبن في الجيزة

ترشيحاتنا

بحوث الصحراء

بحوث الصحراء: الاستمرار في تطوير أنشطة محطة القنطرة شرق لتواكب التطورات

متحف المركبات الملكية

اليوم العالمي للفن.. المتاحف تحتفل على طريقتها الخاصة

القمح

لتقليل الفاقد .. 8 نصائح هامة لمزارعى القمح يجب اتباعها

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: مرض الربيع يهاجم العيون.. أسباب الإصابة بالتصلب المتعدد.. مضاعفات اضطراب قياس السكر في الدم على المرضى.. طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الإمساك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال

تعرف على فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال
تعرف على فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال
تعرف على فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال

انتبِه قبل السفر... هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم أثناء الرحلات الطويلة

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم أثناء الرحلات الطويلة
هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم أثناء الرحلات الطويلة
هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم أثناء الرحلات الطويلة

احذر.. خروج رغوة مع البول قد يكون جرس إنذار لأمراض خطيرة

احذر.. خروج رغوة مع البول قد يكون جرس إنذار لأمراض خطيرة
احذر.. خروج رغوة مع البول قد يكون جرس إنذار لأمراض خطيرة
احذر.. خروج رغوة مع البول قد يكون جرس إنذار لأمراض خطيرة

فيديو

حلا شيحة بالحجاب

اختيار الله خير لي.. حلا شيحة رجعت تاني للحجاب بشكل مفاجئ

عندليب ببدلة محمد رمضان

العندليب ببدلة محمد رمضان.. صورة أثارت الجدل وتحرك عاجل من أسرة عبدالحليم حافظ

رنا سماحة وابنها

بحكم المحكمة.. رنا سماحة تعود لمنزل حضانة طفلها وتنشر أول صورة برفقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد