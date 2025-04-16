لأول مرة.. اللجنة الأولمبية المصرية تعلن عن انتخابات لجنة اللاعبين

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس إقامة انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية لأول مرة في تاريخ اللجنة الأولمبية المصرية وذلك طبقا للوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

وحدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يوم 24 إبريل الجاري.

وتقرر فتح باب الترشح لخوض انتخابات لجنة اللاعبين حتى يوم 22 إبريل الجاري.

وأعلنت شروط الترشح لخوض الانتخابات للاعبين الذي شاركو على المستوى الدولي والأولمبي خلال فترة دورات الألعاب الأولمبية ريودي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024

وضمت شروط الترشح الا يكون المرشح تعرض لعقوبة الإيقاف بسبب مخالفة لوائح مكافحة المنشطات.

وأضيف لشروط الترشح لعضوية لجنة اللاعبين ألا يقل عمر اللاعب أو اللاعبه عن 18 عاماً.

وتتكون لجنة اللاعبين من 5 أعضاء يتم انتخابهم في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 24 إبريل الجاري.

وأعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن شروط من له حق التصويت وهم اللاعبين المشاركين في دورات الألعاب الأولمبية الثلاثة الأخيرة ريودي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024.

وتقام لأول مرة في تاريخ اللجنة الأولمبية المصرية انتخابات لجنة اللاعبين التي تتولى البطلة الأولمبية أية مدني رئاستها.