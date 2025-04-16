متأثرا بصعوده عالميا.. ارتفاع سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع المعدن الأصفر عالميا، حيث سجل عيار 21 نحو 254 درهما للجرام الواحد مقابل 244 درهما أمس الثلاثاء بزيادة قدرها 10 دراهم إماراتية.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الإمارات المتحدة، وكذلك عالميا، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025.

أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات المتحدة اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 24 لغت نحو 399 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 22 سجل نحو 369.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 21 وصلت نحو 354.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 18 بلغت نحو 303.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 14 سجلت نحو 235 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 12 وصلت نحو 201.50 درهم إماراتي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء لـ الأوقية بلغت نحو 12410 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2836 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في بورصة الذهب العالمية حوالي 3331.11 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

وتتغير أسعار الذهب عالميا بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك أسعار الصرف والعرض والطلب العالمي. تُعتبر متابعة أسعار الذهب أمرًا مهمًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يعكس الذهب حالة الاقتصاد المحلي والعالمي.