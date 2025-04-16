قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تباين أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء
احجز شقتك الآن.. خطوات إنشاء حساب على موقع الإسكان والتعمير
الأمم المتحدة: 500 ألف نازح في غزة منذ استئناف الحرب
تشكيل ريال مدريد أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا
شهداء ومصابون في استهداف الاحتلال لحي التفاح شرق غزة
استشاري نفسي يحذّر: العنف ضد الأطفال يترك «ندوبًا خفية» لا تزول.. وتأثيره أخطر مما نتخيل|فيديو
دينا أبو الخير: الأصل في الإسلام تحمل الرجل كل تكاليف الزواج.. فيديو
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملات لمراقبة الأغذية ببني سويف
حماس: 17 أبريل يوما عالميا للتضامن مع الأسرى وفضح جرائم الاحتلال
الأعلى للإعلام يناقش قرارات بفرض غرامات على عدد من المواقع والقنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متأثرا بصعوده عالميا.. ارتفاع سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع المعدن الأصفر عالميا، حيث سجل عيار 21 نحو 254 درهما للجرام الواحد مقابل 244 درهما أمس الثلاثاء بزيادة قدرها 10 دراهم إماراتية.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الإمارات المتحدة، وكذلك عالميا،  ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025.

أسعار الذهب  بدون مصنعية في الإمارات المتحدة اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 24 لغت نحو 399 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء  للجرام عيار 22 سجل نحو 369.50 درهم إماراتي.  

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الأربعاء  للجرام عيار 21 وصلت نحو  354.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء  للجرام عيار 18 بلغت  نحو  303.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 14 سجلت نحو 235 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 12 وصلت نحو 201.50 درهم إماراتي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء لـ الأوقية بلغت نحو 12410 درهم إماراتي.

 أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء   لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2836 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في بورصة الذهب العالمية  حوالي 3331.11 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

وتتغير أسعار الذهب عالميا بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك أسعار الصرف والعرض والطلب العالمي. تُعتبر متابعة أسعار الذهب أمرًا مهمًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يعكس الذهب حالة الاقتصاد المحلي والعالمي.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الجنيه الذهب الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

الجو هيقلب من بكره.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة للمواطنين

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا؟

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

غلق محلات بلبن في الجيزة

تشميع بقرار رسمي.. سبب غلق 12 فرع لمحلات بلبن في الجيزة

شعار الزمالك

بعد رحلة الإحتراف.. نجم مصري على أعتاب العودة إلي الزمالك

بوبيندزا

هاربا إلى الموت.. وفاة بوبيندزا بعد صراع قضائي مع الزمالك

أرشيفية

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أبريل محليًا وعالميا

ترشيحاتنا

نائب محافظ بني سويف

تفاصيل زيارة وفد ياباني لمتابعة تطبيق أنشطة "توكاتسو" في بني سويف

ارشيفية

مصرع شاب وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالدقهلية

محافظ بني سويف

اجتماع لمعرفة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بـ بني سويف

بالصور

أطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي

اطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي
اطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي
اطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي

الحزام الناري.. أسبابه وأعراضه

الحزام الناري..اسبابه واعراضه
الحزام الناري..اسبابه واعراضه
الحزام الناري..اسبابه واعراضه

أهمها للرضع.. فوائد الكنتالوب للوقاية من هذه الأمراض

.تعرف على فوائد الكنتالوب للوقاية من هذه الامراض
.تعرف على فوائد الكنتالوب للوقاية من هذه الامراض
.تعرف على فوائد الكنتالوب للوقاية من هذه الامراض

ازاي تحمي نفسك من سرطان القولون.. نصائح خاصة

القولون
القولون
القولون

فيديو

المتهم

طلع بالعربية على الرصيف.. القبض على صاحب فيديو 6 أكتوبر| فيديو

حلا شيحة بالحجاب

اختيار الله خير لي.. حلا شيحة رجعت تاني للحجاب بشكل مفاجئ

عندليب ببدلة محمد رمضان

العندليب ببدلة محمد رمضان.. صورة أثارت الجدل وتحرك عاجل من أسرة عبدالحليم حافظ

رنا سماحة وابنها

بحكم المحكمة.. رنا سماحة تعود لمنزل حضانة طفلها وتنشر أول صورة برفقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد