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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأربعاء

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر وبعض دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، وكذلك عالميا،  ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة اليوم الأربعاء 16أبريل 2025.

سعر الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

عيار 24 الأعلى سعرا

سجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب  اليوم الأربعاء نحو 5297 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام عيار 22  اليوم الأربعاء نحو 4856 جنيها .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم  نحو 4635 جنيها 

 سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأربعاء نحو 3973 جنيها 

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال  اليوم الأربعاء 37080 جنيها.

أسعار الذهب  بدون مصنعية في الإمارات اليوم الأربعاء :

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 24 لغت نحو 387 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء  للجرام عيار 22 سجلت نحو 358.50 درهم إماراتي.  

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الأربعاء  للجرام عيار 21 وصلت نحو  344 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء  للجرام عيار 18 بلغت  نحو  294.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 14 سجلت نحو 288 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأربعاء للجرام عيار 12 وصلت نحو 195 درهم إماراتي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء لـ الأوقية بلغت نحو 12037 درهم إماراتي.

 أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء   لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2752 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في السعودية اليوم  للجرام عيار 24 بلغت نحو 389 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم  للجرام عيار 22 وصلت نحو 356.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم  للجرام عيار 21 نحو سجلت 340.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام اليوم  عيار 18 بلغت نحو  291.75  ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 227 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم  للجرام عيار 12 وصلت نحو 194.50 ريال سعودي.

سعر الأونصة الذهبية في السعودية يبلغ حوالي 12098 ريالا سعوديا، بينما سعر الجنيه الذهب يبلغ حوالي 2722.75 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية حوالي 3229.53 دولار أمريكي.

وتتغير أسعار الذهب عالميا بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك أسعار الصرف والعرض والطلب العالمي. تُعتبر متابعة أسعار الذهب أمرًا مهمًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يعكس الذهب حالة الاقتصاد المحلي والعالمي.

أسعار الذهب جرام الذهب عيار21 السعودية مصر الإمارات

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