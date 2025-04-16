الصيد يجدد تعاقده مع البطل الأولمبي سيف عيسي

جدد نادي الصيد تعاقده مع البطل الأولمبي سيف عيسي لاعب منتخب مصر للتايكوندو والحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتم تجديد العقد اليوم في حضور الدكتور عبدالله غراب رئيس نادي الصيد والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية المسوق والوكيل الحصري للبطل الأولمبي سيف عيسى وفي حضور المهندس أحمد مجيب عضو مجلس إدارة نادي الصيد.

كما حضر حسن نهنوش عضو مجلس إدارة نادي الصيد و محمد غباشي المدير التنفيذي لنادي الصيد و أشرف الفار مدير النشاط الرياضي ونائب المدير التنفيذي والكابتن أحمد الجباس مقرر لجنة التايكوندو.



ويستمر البطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو في الفترة القادمة حيث شهد توقيع التعاقد اليوم إشادة كبيرة بما يقدمه اللاعب خلال السنوات الماضية ومع التمنيات بإستمرار الانجازات في الفترة القادمة.