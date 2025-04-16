بعد أزمة شام الذهبي الأخيرة .. ياسمين صبري تدعمها بهذه الطريقة

حرصت الفنانة ياسمين صبري ، على دعم شام الذهبي بعد قرار غلق عيادتها وقامت ياسمين بنشر صورة من أثناء تواجدها في عيادة شام بدبي وقالت إنها سعيدة بوجودها هناك.

قامت الإدارة العامة للعلاج الحر والمؤسسات الصحية غير الحكومية بشن حملة كبيرة علي المراكز الخاصة في نطاق محافظة القاهرة .

وبمرور فريق الإدارة علي مركز تجميل بالقاهرة الجديدة يتبع شام الذهبي نجلة الفنانة أصالة تبين وجود عدد من المخالفات الصحية واشتراطات التراخيص.

الصحة تكشف تفاصيل اغلاق مركز التجميل

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان تفاصيل حملة المرور قائلا : لا يتم التعامل مع أي مركز ما كاسم ولكن كمنشاة صحية لابد أن تستوفي المعايير المطلوبة .

وقال عبدالغفار في تصريح خاص لصدى البلد، أنه بالمرور فريق إدارة العلاج الحر على مستشفيات والمراكز الصحية بنطاق القاهرة تبين وجود مخالفات داخل مركز تجميل يحمل اسم doa.derma

أوضح عبدالغفار أنه تم تنفيذ قرار الغلق لمخالفه اشتراطات الترخيص ومكافحه العدوي ووجود أجهزة ليزر غير مرخصة وأدوية وفيلر وبوتكس غير مسجلين موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها .

الجدير بالذكر أن doa.derma يتبع شام الذهبي نجلة الفنانة أصالة.