تباين أسعار مواد البناء في مصر يوم الخميس

شهدت أسعار مواد البناء في مصر حالة من التباين مطلع الأسبوع الجاري حيث تراجعت أسعار الحديد بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض والجبس.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار مواد البناء اليوم الخميس 17 أبريل 2026.

أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس

تراوحت أسعار الحديد في مصر بين 37.600 إلى 39.200 جنيه للطن خلال مارس الماضي.

وسجل أعلى سعر لطن الحديد نحو 38.800 جنيه، بينما أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37 جنيه.

سجل سعر حديد عز نحو 38.800 ألف جنيه للطن اليوم.

بلغ سعر الطن نحو 38 ألف جنيه من حديد بشاي اليوم.

وصل سعر الطن نحو 38 ألف جنيه من حديد العتال اليوم.

وبلغ سعر طن الحديد من المراكبي بقيمة 37 ألف جنيه اليوم.

وبلغ سعر الطن 37 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم اليوم.

وبلغ سعر الطن نحو 36 ألف جنيه من شركة الكومي و الجيوشي اليوم.

كما سجل سعر الطن من شركة العشري للصلب نحو 35.700 جنيها اليوم.

وسجل سعر طن الحديد من شركة سرحان و بيانكو نحو 34 ألف جنيه اليوم.

وسجل سعر طن الحديد من شركة سرحان و بيانكو نحو 34 ألف جنيه اليوم.



أسعار الأسمنت اليوم الخميس:

أسمنت السويدي: سعر الطن 3,640 جنيها اليوم الخميس.

أسمنت حلوان: سعر الطن 3,400 جنيهات اليوم الخميس.

أسمنت سيناء : سعر الطن 3,385 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 3,410 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت السويس: سعر الطن 3,430 جنيهًا اليوم الخميس.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الخميس:

تراوحت أسعار الأسمنت في مصر بين 4.300 إلى 4075 جنيها مطلع مارس الماضي.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4300 جنيه اليوم الخميس.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 3950 جنيها اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4075 جنيها اليوم الخميس.



أسعار الجبس اليوم الخميس:

أسعار الجبس الأبيض في مصر منذ مطلع مارس الماضي، تراوحت بين 1560 إلى 1447 جنيها.

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم الخميس.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها اليوم الخميس.