طريقة عمل الكبده الإسكندراني بـ ربع كيلو فقط

قدمت الشيف سالي فؤاد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طريقة عمل الكبده الإسكندراني بربع كيلو فقط، لصنع كمية كبيرة، بتتبيلة المحلات الأصلية.

مكونات الكبده الإسكندراني

ربع كيلو من الكبدة المقطعة على شكل عصافيري.

5 فصوص من الثوم المهروس.

2 فلفل حار شرائح.

2 فلفل رومي.

2 ملعقة كبيرة من عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة خل.

زيت.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملح.

فلفل أسود.



طريقة تحضير الكبده الإسكندراني

نقوم بتتبيل الكبدة بالملح والفلفل الأسود ونصف كمية الكزبرة والكمون المطحون.

ثم نضيف إلى الكبدة، كمية الليمون والخل مع نصف كمية الثوم المفروم ثم نقلب في التتبيلة.

نضع الزيت في وعاء على النار، ونتأكد من وصوله لدرجة حرارة مرتفعة.

نضيف الكمية المتبقية من الثوم المهروس في الزيت الساخن.

عندما يتحول الثوم إلى اللون البني؛ نضع الكبدة المتبلةكبيرة وتترك دون تقليب حتى تنغلق مسام الكبدة.

نضيف الفلفل الرومي والحامي، ونقلب الكبدة، ولا يتم تركها على النار أكثر من 20 دقيقة؛ حتى لا تنشف عند تناولها.

يتم تقديم الكبدة الإسكندراني مع سلطة الطحينة والعيش الفينو.