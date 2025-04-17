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بدون حراسة.. محافظ قنا يستقل «تاكسي» لضبط التسعيرة ومراقبة التزام السائقين بها|شاهد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدون حراسة.. محافظ قنا يستقل «تاكسي» لضبط التسعيرة ومراقبة التزام السائقين بها|شاهد

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

استقل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إحدى سيارات الأجرة "تاكسي" دون الإفصاح عن هويته، للوقوف على مدى التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة مؤخرًا عقب تعديل أسعار الوقود، في خطوة غير تقليدية تعكس حرصه على مصلحة المواطنين.

وخلال جول المحافظ بمدينة قنا، تابع أسلوب تعامل السائقين مع الركاب، ومدى التزامهم بتشغيل العداد والتقيد بالتسعيرة الرسمية، فضلًا عن وعي المواطنين بحقوقهم في ظل الإجراءات المستحدثة.

وأكد محافظ قنا، أن هذه الجولة المفاجئة تأتي في إطار خطة شاملة لمتابعة الأداء على أرض الواقع، دون أية ترتيبات مسبقة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز أو استغلال يمس حقوق المواطنين.

كما وجه محافظ قنا، إدارة المرور والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الميدانية على مواقف السيارات ومناطق التجمعات، لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية، وتوفير وسيلة نقل آمنة وعادلة لجميع أبناء المحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بشأن أي مخالفات، داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق المواطن القنائى.

قنا تاكسي محافظ قنا التعريفة الجديدة أسعار الوقود

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