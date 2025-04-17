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وزير المالية: مناقشات جارية لزيادة بدل الصحفيين وسنعلن التفاصيل قريبًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير المالية: مناقشات جارية لزيادة بدل الصحفيين وسنعلن التفاصيل قريبًا

وزير المالية
وزير المالية
عادل نصار

كشف الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، عن وجود مناقشات حالية بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، خلال مداخلة في برنامج "مساء dmc"، ومع الاعلامي اسامة كمال ، أن الحكومة تطمئن الصحفيين بأن هناك جدية في هذا الملف، وأنه سيتم الإعلان عن قيمة الزيادة في بدل الصحفيين فور الانتهاء من المناقشات الجارية بشأنها.

وأكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم الدولة للقطاعات المختلفة، خاصة التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومات للمواطنين.
 

المالية وزير المالية أسامة كمال

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