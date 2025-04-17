قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الذهب الاستثمار الأمثل في الوقت الحالي؟.. خبير اقتصادي يجيب
وزير المالية: تحسن النشاط الاقتصادي في مصر.. ومخصصات الصحة ترتفع 50%|فيديو
وزير المالية: مناقشات جارية لزيادة بدل الصحفيين وسنعلن التفاصيل قريبًا
الجيش اللبناني يعتقل مجموعة أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل
هل يجوز الزواج مع وجود نية الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
شقيق حسام عبدالمجيد: الأولوية للزمالك.. والأهلي لم يفاوضنا
نتنياهو يوجّه بمواصلة مفاوضات غزة.. وحماس تعد ردها
ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟
بدون حراسة.. محافظ قنا يستقل «تاكسي» لضبط التسعيرة ومراقبة التزام السائقين بها|شاهد
بمدى 650 كم.. سيارات كهربائية جديدة من بايك ArcFox
ديكلان رايس يفوز برجل المباراة في لقاء ريال مدريد وأرسنال بدوري الأبطال
طالب يُنهي حياته بـ«قرص المـ.ـوت» في سوهاج .. لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سجن مشدد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبات تهريب المهاجرين بالقانون

تهريب المهاجرين
تهريب المهاجرين
محمد الشعراوي

وضع القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبات رادعة بشأن تهريب المهاجرين.

تأتي هذه العقوبات لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم، وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.

وتكــون العقوبة السجن المشدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.

أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا.

4- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.

6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.

9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.

10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.

تهريب المهاجرين عقوبة تهريب المهاجرين المهاجرين المهربين القانون رقم 22 لسنة 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا؟

زيزو

حقيقة الصور المتداولة لـ زيزو في النادي الأهلي

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

شريهان

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

رمضان صبحي

تطور مفاجئ .. بيان عاجل من منظمة مكافحة المنشطات بشأن قضية رمضان صبحي

الذهب

اعرف بكام.. ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يزيد 100 جنيه

ترشيحاتنا

ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب محليا وعالميا.. الأونصة تخطت 3300 دولار

ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب محليا وعالميا.. الأونصة تخطت 3300 دولار

الأنبا أبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسة

وزيرة التنمية المحلية

مصدر بالتنمية المحلية ينفي تعيين سكرتير عام سوهاج المقال مستشارا لمحافظ أسيوط

بالصور

قبل شم النسيم.. تعرف على طريقة تلوين البيض

قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض
قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض
قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور جديدة لـ شيريهان

بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان
بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان
بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان

طريقة عمل صوص سلطة السيزر

طريقة عمل صوص سلطة السيزر
طريقة عمل صوص سلطة السيزر
طريقة عمل صوص سلطة السيزر

قلبها مكسور .. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا

قلبها مكسور.. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا
قلبها مكسور.. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا
قلبها مكسور.. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا

فيديو

شام الذهبي

إغلاق مركز تجميل مملوك لابنة المطربة أصالة بالقاهرة

دا فليب

تكريم رئاسي لـ«4 حيطان»| مُبادرة إنسانية تحمي النساء من العنف والتشرّد.. فدا فليب تكشف التفاصيل

أزمات محمد رمضان

تاريخ محمد رمضان لإثارة الجدل من أزمة الطيار لـ بدلة الرقص

عمرو سلامة ومسلسل برستيج

عمرو سلامة يرد على تشبيه بريستيج: الاتهامات دي بقت عادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد