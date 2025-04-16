برلمانية: قناة السويس تُجسد رؤية مصر المستقبلية لتحويل التحديات والفرص إلى إنجازات

أشادت النائبة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، باحتفالية “يوم التفوق” لهيئة قناة السويس، موضحة أن الاحتفالية تجسد لحظة تاريخية تليق بمكانة هذا الممر المائي الحيوي، وما نشهده اليوم هو تعبير حقيقي عن قدرة الدولة المصرية على تحويل التحديات إلى فرص، والتطورات إلى إنجازات.

وقالت رمزي، في بيان لها، إنه من خلال إطلاق مشروعات جديدة وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، تكون قناة السويس قد تجاوزت حدود دورها التقليدي، لتصبح جسرًا بين مصر والعالم، في وقت تسعى فيه الأمم إلى تقوية اقتصاداتها بشكل يتجاوز القنوات التجارية البسيطة.

وذكرت أمل رمزي، أن هذه الاحتفالية كانت تجسيدًا لرؤية استراتيجية بدأت تتحقق، بعد سنوات من البناء والتطوير، وتأتي لتؤكد أن قناة السويس، التي أضافت إليها مشروعات بيئية وريادية، أصبحت مركزًا لإعادة تشكيل المستقبل البحري واللوجيستي في المنطقة والعالم، مشددة على أن القناة تُجسد رؤية مصر المستقبلية لتحويل التحديات والفرص لإنجازات .



وتابعت رمزي: “القيادة المصرية تحت راية الرئيس عبد الفتاح السيسي تثبت في كل مرة أن النهوض لا يتم بالتحول السطحي، بل بتطويرٍ عميقٍ، يُعيد تعريف القوة والمكانة في سياق الزمان والمكان”.

وقالت إن مصر اليوم تقدم لنا نموذجًا متكاملًا، وتواكب المستقبل وتستشرفه، في حين تواصل استثمار إمكانياتها، وإعادة رسم دورها التاريخي، في مجالات متعددة أبرزها الاقتصاد الأخضر، الذي تسعى الدولة لتحقيقه من خلال مشروعات بيئية تتجاوز بمفهومها جميع الحدود المعروفة.

وأكدت النائبة أمل رمزي أن ما قدمته قناة السويس من نجاحات ومشروعات اليوم، هو بداية لفصل جديد في تاريخها، فصل سيحمل معه وعودًا بمستقبل مشرق، لا تقتصر فيه مصر على دور المُستفيد من موقعها الاستراتيجي فحسب، بل لتكون صاحبة الرؤية التي صنعت نفسها من جديد، وجعلت من ممراتها المائية جسورًا للمستقبل، وقوة اقتصادية تضاهي عظماء الأمم.