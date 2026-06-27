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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لخروج 6 عربات من القطار المتجه إلى الإسكندرية عن القضبان بمدينة كفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

انتقل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، إلى موقع خروج 6 عربات من القطار المتجه إلى الإسكندرية عن القضبان بنطاق مدينة كفر الزيات، فور وقوع الحادث، لمتابعة الموقف ميدانيًا، بحضور اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، واللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية، ومسؤولي هيئة السكة الحديد، وقوات الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف، والإدارة العامة للمرور، وجميع الأجهزة المعنية، حيث تابع أعمال التأمين والتعامل مع الحادث، كما تابع ميدانيًا انتظام حركة القطارات من خلال التحويلات التشغيلية التي تم تنفيذها لضمان استمرار حركة السير دون توقف.

توجيهات محافظ الغربية 

وأجرى المحافظ خلال تواجده بالموقع اتصالًا هاتفيًا بالمصاب الوحيد للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك عقب نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام، حيث تلقى الإسعافات اللازمة وغادر المستشفى بعد استقرار حالته. ووجّه المحافظ بتقديم جميع أوجه الرعاية اللازمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتم البدء في أعمال رفع العربات الخارجة عن القضبان وإعادتها إلى مسارها،و أن العمل يتم بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة،وحركة القطارات مستمرة بصورة منتظمة من خلال التحويلات التشغيلية لحين الانتهاء من أعمال الرفع وإعادة الخط إلى وضعه الطبيعي.

تعليمات محافظ الغربية 

ووجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الشكر لجميع الجهات التي شاركت في إدارة الموقف منذ اللحظات الأولى، وفي مقدمتها مديرية أمن الغربية،وهيئة السكة الحديد لوسط الدلتا ومديرية الشؤون الصحية ،وأطقم هيئة الإسعاف المصرية، ورئاسة مركز ومدينة كفر الزيات مثمنًا سرعة الاستجابة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات، بما ساهم في تأمين موقع الحادث، والتعامل الفوري معه، واستمرار حركة القطارات دون توقف.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي قطار كفر الزيات اثار الحادث خروج قضبان

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