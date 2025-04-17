أستاذ أمراض القلب: لا يوجد قانون يحمي الأطباء من الإرهاق والعمل المستمر

قال عادل الإتربي، أستاذ أمراض القلب، إن بعض الأطباء المصريين بالخارج أصبحوا وجهة مشرفة لمصر، متابعا: لا يوجد قانون يحمي الأطباء من الإرهاق والعمل المتواصل لساعات مستمرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه يجب تحديد الحد الأقصى من ساعات العمل في الأسبوع للطبيب، وذلك لكي نحمي الأطباء من الإرهاق الشديد والذي قد يؤدي إلى مرضهم.

ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل فتح بوابة لبعض الأطباء في مصر، من خلال توفير العمل لهم بكفاءة وأجر مناسب لما يبذله من جهود، كما أنه ساهم في تحديد ساعات العمل للأطباء.