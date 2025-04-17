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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خماسي الأهلي يشارك في مران فريق الشباب استعدادًا لمواجهة فاركو

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

شارك خمسة لاعبين من الفريق الأول في تدريبات فريق الشباب بالنادي، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام فريق فاركو ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

وضمّت قائمة اللاعبين المشاركين كلًا من: علي معلول، وخالد عبد الفتاح، ومصطفى مخلوف، وعمر الساعي، وسمير محمد.

مباراة تحصيل حاصل بعد وداع البطولة

أشار الإعلامي جمال الغندور، خلال تصريحات له في برنامج “ستاد المحور”، إلى أن مواجهة الأهلي أمام فاركو تُعد مباراة تحصيل حاصل، خاصة بعد خروج الفريق من البطولة رسميًا عقب خسارته أمام طلائع الجيش في الجولة الثانية. ورغم الخروج المبكر، فإن إدارة الأهلي قررت استمرار مشاركة فريق الشباب في البطولة، تأكيدًا على توجه النادي في منح الفرصة للعناصر الواعدة لاكتساب الخبرة والتطور.

دعم الخبرات لتطوير عناصر الشباب

وتأتي مشاركة لاعبي الفريق الأول إلى جانب فريق الشباب في التدريبات كجزء من خطة النادي لتطوير اللاعبين الصاعدين من خلال الاستفادة من خبرات النجوم الكبار، ما يعزز من فرصهم في التألق بالمباريات المقبلة. وتُعد مشاركة لاعب بحجم علي معلول، أحد أبرز عناصر الفريق الأول، إضافة قوية لشباب الأهلي سواء على المستوى الفني أو المعنوي.

مواصلة التحضير رغم الخروج

رغم أن المباراة القادمة لا تؤثر على موقف الأهلي في البطولة، فإن الجهاز الفني والشباب يواصلون التحضير بكل جدية، بهدف تقديم أداء مشرف أمام فاركو، وبعث رسالة واضحة تؤكد أن الأهلي لا يعرف الاستسلام، ويستغل كل فرصة لدعم مستقبل الفريق من خلال ثقة دائمة في شبابه


 

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