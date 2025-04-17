خيبة أمل.. أول تعليق من أنشيلوتي بعد وداع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

عبر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن حزنه بعد وداع فريقه مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد أرسنال.

وكان ريال مدريد خسر أمام أرسنال 3-0 في لقاء الذهاب، ثم خسر 2-1 في لقاء الإياب 2-1 أمس الأربعاء.



خيبة أمل

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الخروج من دوري أبطال أوروبا مخيّب للآمال، ومن الطبيعي ان نفكر في ذلك، هذا هو الجانب الآخر لكرة القدم.، هناك الجانب السعيد، الذي استمتعنا به مرات كثيرة؛ وهناك الجانب الحزين، علينا التعامل مع الجانب الحزين كما نتعامل مع الجانب السعيد، الآن لدينا ثلاث مسابقات وعلينا التركيز على الليجا، ونهائي كأس الملك وكأس العالم للأندية".

أرسنال يستحق التأهل



وأضاف: "كلتا المباراتين، كان أرسنال أفضل منا، حاولنا كل شيء في المباراة.، كان من الممكن أن يتغير الوضع مع ركلة الجزاء التي حرمونا منها، لأنها كانت ستغير مجرى المباراة، لكن أرسنال دافع جيداً، ووجدنا صعوبة في إيجاد المساحات، من حيث الشدة، كنا أفضل، لكن ذلك لم يكن كافياً".

وتابع: "علينا رفع رؤوسنا عالياً لأننا قدمنا ​​أداءً رائعاً في هذه البطولة في السنوات الأخيرة، هذا العام، علينا أن نتحمل ونعاني. هذه أمور تحدث في الرياضة ولا يوجد فريق لا يُقهر. كنتُ واضحاً مع لاعبي فريقي. علينا رفع رؤوسنا عالياً، علينا التعلم والنضال في المباراة المقبلة".

وواصل: "استمراري في تدريب الفريق حتى كأس العالم للأندية؟ لا أستطيع التحدث عن ذلك الآن".

ويحمل فريق ريال مدريد لقب النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.