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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

محمود الخطيب
محمود الخطيب
سارة عبد الله

تصدر مصطفى القاضي، المدير التنفيذي لنادي جرين هيلز الشروق، التريند بعد منشور مسيء لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

كان مصطفى القاضي، هاجم محمود الخطيب عقب صفقة الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك. 

منشور مصطفى القاضي

نفي مصطفى القاضي مهاجمة الخطيب

وقال القاضي، عبر برنامج «بلس 90» على قناة النهار: "من المستحيل أن أقوم بنشر هذا البوست وأدعو على محمود الخطيب، فهو أسطورة بالنسبة لي".

وتابع: "حسابي تم تهكيره منذ فترة طويلة، ولا أدخل كثيرًا على فيسبوك، ولم يكن لدى وقت مطلقا لاسترجاع الصفحة، وسأقدم بلاغا غدًا إلى مباحث الإنترنت".

وتابع: "قمت بالخروج عبر بث مباشر من حسابات أولادي لتوضيح الحقائق كاملة، وطالبت جميع أصدقائي بنشر الفيديو على نطاق واسع لتوضيح الموقف للرأي العام".

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