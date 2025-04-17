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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد غد.. افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي

بعد غد.. افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي
بعد غد.. افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي
أ ش أ

 أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم افتتاح النسخة ال92 من معرض زهور الربيع بعد غد السبت، بالمتحف الزراعي بالدقي.


وقال مستشار وزارة الزراعة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن الوزارة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ساعدت العارضين على تذليل أي معوقات في إطار توفير بيئة تنظيمية متميزة للمعرض.


وأضاف أن هذا العام يشهد تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المتخصصة التي تناقش أهمية التوسع في استخدام نباتات الزينة والزهور والتشجير في مختلف المناطق، ودورها في تحسين جودة البيئة والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية..


وأوضح أن الوزارة نفذت أعمال تطوير وتجميل شاملة للبنية الأساسية بالمتحف الزراعي؛ شملت تجديد الأرصفة وشبكة الطرق الداخلية باستخدام بلاط الإنترلوك بمساحات كبيرة، لتسهيل حركة العارضين والزائرين.


وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق قد أكد أهمية استعادة المعرض لمكانته التاريخية كأقدم وأهم معرض زهور في المنطقة؛ ليكون منصة دولية تجمع منتجي ومصدري نباتات الزينة والزهور من داخل مصر وخارجها.


ويعد معرض زهور الربيع أقدم وأكبر معرض للزهور ونباتات الزينة في مصر والشرق الأوسط، ويشكل منصة مهمة لعرض أحدث المنتجات والابتكارات في مجالات نباتات الزينة، والزهور، واللاندسكيب، ومستلزمات الحدائق، كما يتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة مثل ورش العمل والندوات التوعوية وعروض فنية وثقافية موجهة لجميع أفراد الأسرة؛ مما يجعله حدثا سنويا ينتظره الجمهور والمهتمون بهذا القطاع.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معرض زهور الربيع المتحف الزراعي بالدقي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو

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