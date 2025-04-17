تعليق قبولهم بالجامعات.. قرار روسي عاجل بشأن الطلاب السوريين

أعلنت السلطات الروسية، وقف قبول الطلاب السوريين في الجامعات الروسية مؤقتا بسبب الوضع الداخلي في سوريا.

وبحسب ما صرح به نائب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي بافيل شيفتسوف فإن هذا العام لن يشهد قبول طلاب جدد من سوريا، لكن هناك طلاب سوريون يكملون مرحلة تعليمية وينتقلون إلى مرحلة أخرى .



وقال شيفتسوف في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "نعمل بنشاط ضمن حصة الحكومة الروسية لتعليم الطلاب ، ونحن نتعامل بنشاط مع الطلاب السوريين المتواجديدن بالفعل وسنوفر لهم (مقاعد ضمن) الحصة الحكومية".

وأشار المسؤول إلى أن هذا التعليق مرتبط بالوضع السياسي في سوريا بالإضافة إلى العديد من المشاكل الفنية، بما في ذلك عدم وجود جوازات سفر لمواطنين سوريين ، حيث قال: "كنا مستعدين لتقديم الدعم من جانبنا، لكن الوضع السياسي العام وتعطل عمل معظم مؤسسات الدولة أدى إلى اضطرارنا لاتخاذ قرار التوقف لهذا العام على الأقل".

وأكد شيفتسوف أيضا أن "البيت الروسي" في دمشق لا يزال مغلقا لأسباب أمنية، لكن الوكالة الروسية للتعاون الإنساني الدولي ("روس سوترودنستشيستفو") تواصل التعامل مع شركائها السوريين.