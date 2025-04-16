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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا.. القبض على سالم داغستاني الرئيس السابق لفرع التحقيق بالمخابرات الجوية

سوريا علم
سوريا علم
محمود نوفل

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على سالم داغستاني الرئيس السابق لفرع التحقيق بالمخابرات الجوية.

وكانت وزارة الداخلية السورية، أشارت الي أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز الأمن الوطني وحماية الحدود.

وقالت الداخلية في بيان لها : "إن واجبنا اليوم يقتضي بناء مؤسسات تضم منظومة أمنية متكاملة وفق أحدث التقنيات، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن السوري".

وأضافت الوزارة سنعمل على تطوير الشؤون المدنية من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية تسهم في تحسين التنظيم الإداري وخدمة المواطنين.

وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية السوري على أن الأمن مسؤولية الجميع، ونحن نقوى بالشعب ويقوى بنا، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والمواطنين سيكون حجر الزاوية في ضمان الاستقرار والأمن في كافة أنحاء سوريا.
 

سوريا وزارة الداخلية المخابرات الجوية سالم الدغستاني وزير الداخلية السوري

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