سوريا.. القبض على سالم داغستاني الرئيس السابق لفرع التحقيق بالمخابرات الجوية

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على سالم داغستاني الرئيس السابق لفرع التحقيق بالمخابرات الجوية.

وكانت وزارة الداخلية السورية، أشارت الي أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز الأمن الوطني وحماية الحدود.

وقالت الداخلية في بيان لها : "إن واجبنا اليوم يقتضي بناء مؤسسات تضم منظومة أمنية متكاملة وفق أحدث التقنيات، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن السوري".

وأضافت الوزارة سنعمل على تطوير الشؤون المدنية من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية تسهم في تحسين التنظيم الإداري وخدمة المواطنين.

وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية السوري على أن الأمن مسؤولية الجميع، ونحن نقوى بالشعب ويقوى بنا، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والمواطنين سيكون حجر الزاوية في ضمان الاستقرار والأمن في كافة أنحاء سوريا.

