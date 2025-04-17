محافظ الوادى الجديد يوجه بتكثيف الرقابة على المحال التجارية ومنافذ البيع والشراء

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بتكثيف الرقابة على المحال التجارية ومنافذ البيع والشراء وضمان توافر رصيد السلع الأساسية بالأسواق، حيث نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة استهدفت مركزي بلاط والداخلة.



وقال محمد شرعي مدير عام التموين في الوادي الجديد، في بيان اليوم /الخميس/ - إنه تم تحرير 32 محضرا تموينيا متنوعا خلال الحملات التموينية التي تم تنفيذها خلال اليومين الماضيين.



وأكد شرعي، أن المحاضر تضمنت مخالفات مجهولة المصدر، وعدم إعلان أسعار، وتصرف في حصة دقيق مدعم، ومخالفات نظافة بالمخابز والمحال، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وسلع منتهية الصلاحية، ومخالفات في محطات الوقود ومخابز الخبز البلدي .. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية لحماية المستهلك وضبط الأسواق بكافة مناطق الوادي الجديد.