شاهدهما في وضع مخل.. إحالة نقاش لمحكمة الجنايات بأسيوط أنهى حياة زوجته وشقيقه

أحال المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية، نقاشا إلى محكمة الجنايات، متهم بقتل زوجته وشقيقيه بعد أن شاهدهما في وضع مخل بالآداب داخل شقته بقرية موشا بمركز أسيوط.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية موشا بمقتل "نورهان. ج" و"محمد. ع" داخل مسكن زوجية المجني عليها الأولى.

انتقل إلى موقع البلاغ النقيب أحمد جمال، معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، وتبين من المعاينة والفحص وجود الجثتين داخل غرفة بمسكن المجني عليها الأولى وبهما إصابات متفرقة بالجسم بطلقات نارية وعثر على فوارغ طلقات خرطوش.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "أحمد. ع"، 25 عاما، نقاش، وفر هاربا بعد ارتكاب الواقعة.

ضبط المتهم

وعلى الفور أمر اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية وقيادة المقدم عمر عبد العظيم، رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، والنقيب أحمد جمال، معاون مباحث المركز، وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة والتي أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته كيس من القماش بداخله مصوغات ذهبية.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات أن المتهم كان يعمل نقاشا بالقاهرة، وبعد عودته بيوم من القاهرة إلى منزله بقرية موشا، وأثناء خروجه من غرفة نومه شاهد زوجته وشقيقه المجني عليهما بوضع مخل بالآداب داخل غرفة بشقته السكنية بمنزل والده، فقام بإحضار سلاح ناري (بندقية خرطوش) وأطلق عدة أعيرة نارية صوبهما، ما أدى إلى مقتلهما، وفر هاربا بعد ارتكاب جريمته.



وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم.