أسعار الأسماك بأسواق الوادي الجديد اليوم الخميس

شهدت أسعار الأسماك بأسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، استقرارًا نسبيًا مع إقبال متزايد من المواطنين استعدادًا للاحتفال بعيد شم النسيم.

سمك بلطي: من 105 إلى 115 جنيهًا للكيلو

سمك بوري: من 145 إلى 150 جنيهًا للكيلو

سمك مكرونة: 125 جنيهًا للكيلو

سمك دنيس: 150 جنيهًا للكيلو

سردين ورنجة (مملحة): من 80 إلى 85 جنيهًا للكيلو

وشهد السوق توافر أسماك مفيض توشكى التي تُعرض بأسعار تنافسية، حيث بلغ سعر الكيلو 25 جنيهًا فقط، ما جذب اهتمام المواطنين نظرًا لجودتها وانخفاض تكلفتها مقارنة بباقي الأنواع.

وتعد هذه الأسعار مؤشرًا مهمًا لحركة السوق في ظل الإقبال المتزايد على شراء الأسماك كبديل للحوم والدواجن.



وتأتي متابعة أسعار الأسماك في أسواق محافظة الوادي الجديد في إطار الاهتمام المتزايد برصد حركة الأسواق وتوفير المعلومات للمستهلكين، خاصة مع تنوع مصادر البروتين الحيواني وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترات الأخيرة.

وتُعد الأسماك خيارًا غذائيًا مفضلًا لدى العديد من المواطنين، نظرًا لقيمتها الغذائية العالية وأسعارها التي قد تكون في متناول شرائح واسعة من المستهلكين مقارنة بباقي الأصناف.

وتشهد محافظة الوادي الجديد تطورًا ملحوظًا في حجم المعروض من الأسماك خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بمبادرات التوسع في المنافذ المتنقلة والثابتة لتوزيع السلع الغذائية، فضلًا عن الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل أسماك مفيض توشكى، التي تُطرح بأسعار منخفضة نسبيًا وتُسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة عن مصادر الإنتاج السمكي.