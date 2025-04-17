لخروجه معاش ..ممر شرفي لمدرس رياضيات بمدرسة سنباط بزفتي

شهدت مدرسة سنباط الإعدادية التابعة لإدارة زفتي بمحافظة الغربية اليوم تدشين ممر شرفي لتكريم محمد حسن البسيوني مدرس الرياضيات بمناسبة خروجه لسن المعاش وتكريما لجهوده في مجال التربية والتعليم وتثقيف الطلاب خلال اجواء من الفرحة والسعادة بين صفوف العاملين بالمدرسة .

فرحة وسعاده الطلاب



حرص الطلاب علn التصفيق الحاد و إهداء المدرس هدايا ورسائل تحمل في طياتها كلمات شكر وعرفان بالجميل لجهده طوال فترة عمله في تدريس الرياضيات بالمدرسة .

ممر شرفي لتكريم المدرس



في المقابل أثني الدكتور الدكتور خالد عبد النعيم مدير إدارة زفتي التعليمية علي جهد المدرس المكرم لافتا بقوله "المدرس المجتهد يعد كنزا للطلابه وأبناءه وربنا يكرمه في رسالته المستقبليه وشكرا لجهوده ورسالته مع أفراد اسرته" .