قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أين لائحة الانضباط؟.. اتحاد أمهات مصر: نرفض ضرب واحتجاز طالب كفر الشيخ
المهيري يهنئ العمال بصدور قانون العمل ويؤكد: لم يغفل حقوقهم السابقة
بـاستثمارات412 مليون جنيه ..محافظ قنا يتابع تنفيذ المنطقة الحرفية بالترامسة
روسيا تنجح في إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيا النووية
الحبس 5 سنوات عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
كيف تدعم من يعاني من ضيق نفسي؟.. الأزهر يكشف الخطوات
كهربا يهنئ إمام عاشور بمولوده الجديد.. ماذا قال؟
محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس البورصة المصرية.. صور
إجراءات عاجلة لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الزيتية
لخروجه معاش ..ممر شرفي لمدرس رياضيات بمدرسة سنباط بزفتي
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات التفتيش لمتابعة صلاحية السلع
رئيس حزب الجيل: مصر السيسي كسرت المخطط الاستعماري ورفعت راية العروبة من جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العودة للجذور.. كيف يساعدك الإنتاج المنزلي في مواجهة الأزمات الاقتصادية|فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة، شدد الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، على أهمية تبني نمط استهلاكي رشيد يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية ويحافظ على توازن ميزانية الأسرة والدولة على حد سواء.

وخلال حواره في برنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، أوضح إلياس أن المستهلك المصري غالبًا ما يلجأ إلى سلوك الشراء المفرط وقت الأزمات بدلاً من الترشيد، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي، ويزيد من حدة العجز بين الإيرادات والإنفاق العام.

وقال إن هذا السلوك له جذور تاريخية تعود إلى حقب سابقة، حيث لم تكن دعوات "شد الحزام" تلقى القبول الشعبي الكافي، بل كانت تُقابل بسلوك عكسي يدفع نحو مزيد من الاستهلاك، وهو ما تعزز في مرحلة الانفتاح الاقتصادي.

ودعا الدكتور إلياس الأسر المصرية إلى إعادة النظر في أولوياتها الاستهلاكية، والعودة إلى الإنتاج المنزلي كحل عملي، مثل طهي الطعام في المنزل بدلاً من الاعتماد الكلي على الوجبات الجاهزة، ما يمكن أن يوفر جزءًا كبيرًا من النفقات الشهرية ويساهم في بناء وعي اقتصادي مستدام.
 

تدبير اقتصادي النفقات الشهرية التخفيف من الأعباء المعيشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

زوجة محمود الخطيب

رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء

زوجة ابراهيم شيكا

اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد

قراءة القران

هذه السورة تخفف سكرات الموت.. داوم عليها يرزقك الله حسن الخاتمة

الخميس أم الجمعة؟.. التحويل لـ التوقيت الصيفي في مصر هذا الموعد

الخميس أم الجمعة؟.. موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 رسميًا

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

قصص الإهمال والهجر.. صدور "للنساء.. حكايات" للكاتبة سمية زكريا

الممثل الياباني ميزوكي إيتاجاكي

بعد اختفائه 3 أشهر.. العثور على جثة الممثل الياباني ميزوكي إيتاجاكي

معرض نجيب محفوظ

افتتاح معرض كاريكاتير "ثلاث قارات .. ومحفوظ من مصر"

بالصور

وراثي أم مكتسب؟.. أسباب انتشار السرطان بين لاعبي كرة القدم

هل السرطان يهدد نجوم الكرة؟
هل السرطان يهدد نجوم الكرة؟
هل السرطان يهدد نجوم الكرة؟

بكل بساطة.. طريقة عمل العيش الفينو

.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد