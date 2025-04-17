قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلوى عثمان: دوري في مسلسل العطار والسبع بنات نقطة سوداء.. فيديو
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس الجزائري
التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم
ميناء دمياط يستقبل 10 أوناش ساحة جديدة بمحطة حاويات "تحيا مصر 1" ..صور
مدبولي يرد على انتقادات فوضى السيرفيس ورفع الأجرة ويكشف إجراءات لضبط التعريفة
بعد وداع دوري أبطال أوروبا.. ضربة جديدة تعمق جراح ريال مدريد
لهذه الأسباب.. بيضة واحدة يوميا على الإفطار تضمن لك صحة أفضل
مدبولي على هجرة الأطباء إلى الخارج: هيجلبوا عملة صعبة لمصر .. فيديو
مهلة 3 أشهر | تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه .. ما القصة؟
ضحية البلطجة في الهرم : ضربوني وسرقوا التليفون | تفاصيل مأساوية
بعد قرار وزارة المالية .. مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025
الولايات المتحدة تحث فرنسا على تولي زمام المبادرة في الدفاع عن أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة مرسى مطروح

حملات لرفع الإشغالات بمطروح
حملات لرفع الإشغالات بمطروح
ايمن محمود

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، على استمرار الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة لضبط الشارع ورفع اشغالات الطريق المخالفة ، ولمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين.

جاء ذلك بتعاون أصحاب المحلات التجارية مع مجلس المدينة ، تفادياً لتعرض المخالفين للمسألة القانونية والغرامات المالية بسبب تشوية المظهر الحضاري للمدينة .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح ، أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة بتواجد الباعة الجائلين امام المحال ، لعودة الشكل الحضاري والسياحي للمدينة قبل أعياد الربيع ، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال رفع اشغالات الطريق المخالفة والنظافة العامة وأعمال التجميل والتشجير بنطاق المدينة.

من ناحية اخري وفي وقت سابق في اطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضيه السكانيه ولتسريع الاستجابه المحليه لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجيه القوميه للسكان والتنميه 2030 تقوم الادارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحليه تحت رعاية الدكتورة منال عوض معالي وزير التنمية المحلية وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.

وفي هذا الاطار قامت وحدة سكان مرسي مطروح بالمشاركة في القافلة الطبية بقريتي علوش والجراولة ، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وإشراف اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام محافظ مطروح المشرف العام علي الوحدة السكانية ، بمتابعة من رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ، لتقديم الدعم الفني المستمر ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالتنسيق مع جميع شركاء العمل في جميع المحافظات لضمان الحقوق الانجابية والاستثمار في الثروة البشرية ولتدعيم المرأة ودعم عمليه التعليم والتعلم ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانيه واثرها علي معدلات النمو الاقتصادي.

وقالت أسماء عاطف رئيس وحدة السكان بمطروح ، بان وحدة السكان بمركز ومدينة مرسي مطروح شاركت في القافلة الطبية بقريتي علوش والجراولة شرق مطروح ، من خلال تنظيم ندوات تثقيفية لرفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانيه واثرها علي معدلات النمو الاقتصادي ، بالإضافة التطرق الي تنظيم الأسرة للمرأة المطروحية والفتيات المقبلات على الزواج التوعية وتأثيرها علي المجتمع.

وأعلن محمد صابر مدير وحدة السكان بمركز ومدينة مرسى مطروح أن القافلة الطبية بقريتي علوش والجراولة شرق مطروح استفاد منها اكتر 310 حالة وبها تخصصات «الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية - التخدير » توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان ، تحت إشراف الدكتور اسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح ، وبمتابعة من الدكتور محمد فؤاد منسق القوافل الطبية بالمديرية .

بالإضافة إلي إطلاق حملة توعية بخطورة الزيادة السكانية وتأثيرها علي الفرد والمجتمع لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية .

مطروح محافظة مطرىح اخبار المحافظات اخباو محافظة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

رئيس الوزراء

5 أيام إجازة الأسبوع المقبل.. هل يوم الأحد إجازة رسمي؟

زوجة محمود الخطيب

رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء

محكمة

إخلاء سبيل موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآداب

زوجة ابراهيم شيكا

اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد

سب وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشور

سبّ وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشور

حريق يلتهم مخبز في شارع مصر والسودان بالقاهرة

شاهد.. النيران تلتهم مخبزًا في شارع مصر والسودان بالقاهرة

ترشيحاتنا

فوائد ومخاطر خل التفاح.. والطرق الصحيحة لاستخدامه

فوائد ومخاطر خل التفاح.. والطرق الصحيحة لاستخدامه

540 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة في البحرين| تفاصيل

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة في البحرين| تفاصيل

علاقة مشكلات الفم والأسنان بالصحة العقلية للفرد

علاقة مشكلات الفم والأسنان بالصحة العقلية للفرد

بالصور

لهذه الأسباب.. بيضة واحدة يوميا على الإفطار تضمن لك صحة أفضل

فوا د تناول بيض على الإفطار
فوا د تناول بيض على الإفطار
فوا د تناول بيض على الإفطار

يتنفس بصعوبة.. تطورات الحالة الصحية لنعيم عيسى |خاص

نعيم عيسي
نعيم عيسي
نعيم عيسي

رماية بالذخيرة الحية.. ختام التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة| صور

التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة
التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة
التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة

دراسة كندية: تناول الموز أكثر فعالية من تقليل الملح في خفض ضغط الدم

فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم
فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم
فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم

فيديو

سلوي عثمان

سلوى عثمان: دوري في مسلسل العطار والسبع بنات نقطة سوداء.. فيديو

هنا الزاهد

الحياة حلوة.. هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة بعد انفصالها

يوسف منصور

اتجهت للكونغ فو بسبب نحافتي.. يوسف منصور يكشف سر إتقانه هذه الرياضة

اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا

سقط من الطابق الـ 11.. رحيل الجابوني أرون بوبيندزا يصدم عشاق الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد