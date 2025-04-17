حملات مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة مرسى مطروح

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، على استمرار الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة لضبط الشارع ورفع اشغالات الطريق المخالفة ، ولمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين.

جاء ذلك بتعاون أصحاب المحلات التجارية مع مجلس المدينة ، تفادياً لتعرض المخالفين للمسألة القانونية والغرامات المالية بسبب تشوية المظهر الحضاري للمدينة .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح ، أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة بتواجد الباعة الجائلين امام المحال ، لعودة الشكل الحضاري والسياحي للمدينة قبل أعياد الربيع ، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال رفع اشغالات الطريق المخالفة والنظافة العامة وأعمال التجميل والتشجير بنطاق المدينة.

من ناحية اخري وفي وقت سابق في اطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضيه السكانيه ولتسريع الاستجابه المحليه لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجيه القوميه للسكان والتنميه 2030 تقوم الادارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحليه تحت رعاية الدكتورة منال عوض معالي وزير التنمية المحلية وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.

وفي هذا الاطار قامت وحدة سكان مرسي مطروح بالمشاركة في القافلة الطبية بقريتي علوش والجراولة ، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وإشراف اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام محافظ مطروح المشرف العام علي الوحدة السكانية ، بمتابعة من رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ، لتقديم الدعم الفني المستمر ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالتنسيق مع جميع شركاء العمل في جميع المحافظات لضمان الحقوق الانجابية والاستثمار في الثروة البشرية ولتدعيم المرأة ودعم عمليه التعليم والتعلم ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانيه واثرها علي معدلات النمو الاقتصادي.

وقالت أسماء عاطف رئيس وحدة السكان بمطروح ، بان وحدة السكان بمركز ومدينة مرسي مطروح شاركت في القافلة الطبية بقريتي علوش والجراولة شرق مطروح ، من خلال تنظيم ندوات تثقيفية لرفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانيه واثرها علي معدلات النمو الاقتصادي ، بالإضافة التطرق الي تنظيم الأسرة للمرأة المطروحية والفتيات المقبلات على الزواج التوعية وتأثيرها علي المجتمع.

وأعلن محمد صابر مدير وحدة السكان بمركز ومدينة مرسى مطروح أن القافلة الطبية بقريتي علوش والجراولة شرق مطروح استفاد منها اكتر 310 حالة وبها تخصصات «الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية - التخدير » توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان ، تحت إشراف الدكتور اسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح ، وبمتابعة من الدكتور محمد فؤاد منسق القوافل الطبية بالمديرية .

بالإضافة إلي إطلاق حملة توعية بخطورة الزيادة السكانية وتأثيرها علي الفرد والمجتمع لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية .