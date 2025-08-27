أضرار المشروبات الغازية.. مخاطر صحية خطيرة لا تتوقعها

في ظل الحياة العصرية انتشر إقبال الكثير من الشباب والمراهقين على تناول المشروبات الغازية بكثرة، والحقيقة أصبحت المشروبات الغازية جزءًا لا يتجزأ من العادات الغذائية اليومية لدى الكثير من على حد سواء كبار وصغار.

أضرار المشروبات الغازية

قال الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن بالرغم من مذاقها المنعش والإعلانات الجذابة التي تروّج للمشروبات الغازية، تخفي هذه المشروبات وراء فقاعاتها العديد من الأضرار الصحية الخطيرة التي قد لا يتوقعها البعض.

ارتفاع نسبة السكر

تحتوي المشروبات الغازية على كميات هائلة من السكر، تفوق الاحتياج اليومي للجسم بكثير. وهذا يؤدي إلى:

زيادة الوزن والسمنة، خاصةً مع قلة الحركة.

ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

زيادة الدهون حول الكبد والبطن.

تأثير سلبي على الأسنان

الأحماض والسكريات في المشروبات الغازية تُضعف طبقة المينا التي تحمي الأسنان، مما يسبب:

تسوس الأسنان بسرعة.

تآكل المينا وازدياد حساسية الأسنان.

رائحة فم كريهة مستمرة.

تأثير المشروبات الغازية على العظام

من المعروف أن المشروبات الغازية، خاصة الغامقة منها، تحتوي على مادة "حمض الفوسفوريك" التي تؤثر على امتصاص الكالسيوم، مما يؤدي إلى:

ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تأخر النمو عند الأطفال والمراهقين.

أضرار المشروبات الغازية على القلب والكلى

تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية يرتبط بـ:

ارتفاع ضغط الدم.

زيادة الكوليسترول الضار.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى، خاصة مع احتوائها على الكافيين والصوديوم.

التأثير على التركيز والمزاج

المشروبات الغازية الغنية بالكافيين قد تعطي نشاط مؤقت، مما يجعل الكثير يقبل على تناولها، ولكنها تسبب: