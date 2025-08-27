قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بطنطا في اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ
الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول منتفعي الإيجار القديم على وحدات سكنية
بالصور

أضرار المشروبات الغازية.. مخاطر صحية خطيرة لا تتوقعها

أسماء عبد الحفيظ

في ظل الحياة العصرية انتشر إقبال الكثير من الشباب والمراهقين على تناول المشروبات الغازية بكثرة، والحقيقة أصبحت المشروبات الغازية جزءًا لا يتجزأ من العادات الغذائية اليومية لدى الكثير من على حد سواء كبار وصغار. 

قال الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن بالرغم من مذاقها المنعش والإعلانات الجذابة التي تروّج للمشروبات الغازية، تخفي هذه المشروبات وراء فقاعاتها العديد من الأضرار الصحية الخطيرة التي قد لا يتوقعها البعض.

ارتفاع نسبة السكر

تحتوي المشروبات الغازية على كميات هائلة من السكر، تفوق الاحتياج اليومي للجسم بكثير. وهذا يؤدي إلى:

  • زيادة الوزن والسمنة، خاصةً مع قلة الحركة.
  • ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
  • زيادة الدهون حول الكبد والبطن.
 تأثير سلبي على الأسنان

الأحماض والسكريات في المشروبات الغازية تُضعف طبقة المينا التي تحمي الأسنان، مما يسبب:

  • تسوس الأسنان بسرعة.
  • تآكل المينا وازدياد حساسية الأسنان.
  • رائحة فم كريهة مستمرة.

تأثير المشروبات الغازية على العظام

من المعروف أن المشروبات الغازية، خاصة الغامقة منها، تحتوي على مادة "حمض الفوسفوريك" التي تؤثر على امتصاص الكالسيوم، مما يؤدي إلى:

  • ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.
  • تأخر النمو عند الأطفال والمراهقين.

أضرار المشروبات الغازية على القلب والكلى

تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية يرتبط بـ:

  • ارتفاع ضغط الدم.
  • زيادة الكوليسترول الضار.
  • زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى، خاصة مع احتوائها على الكافيين والصوديوم.

التأثير على التركيز والمزاج

المشروبات الغازية الغنية بالكافيين قد تعطي نشاط مؤقت، مما يجعل الكثير يقبل على تناولها، ولكنها تسبب:

  • قلق واضطرابات في النوم.
  • تقلبات مزاجية.
  • انخفاض في التركيز عند الاعتياد عليها.
المشروبات الغازية أضرار المشروبات الغازية ارتفاع نسبة السكر تأثير المشروبات الغازية على العظام المشروبات الغازية الغنية بالكافيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد